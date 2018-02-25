Зидан: «Мы прошли через сложные моменты, но атмосфера в раздевалке хорошая»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 25-го тура Примеры против «Алавеса» (4:0).

«Уверенность возвращается после таких матчей. После матча с «ПСЖ» мы становимся лучше, нам была необходима такая игра. Мы должны продолжать в том же духе, понимая, что придется много бороться, чтобы идти дальше.

Атмосфера в раздевалке – это самое важное. Раздевалка – это лучшее, что есть. Мы прошли через сложные моменты, но атмосфера в раздевалке хорошая. Криштиану сделал прекрасный жест, отдав право бить пенальти Бензема, это говорит о хорошей энергетике в команде. То же – между всеми нами», – сказал Зидан.

«Реал» набрал 51 очко и находится на третьей строчке в таблице.