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    Зидан: «Мы прошли через сложные моменты, но атмосфера в раздевалке хорошая»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 25-го тура Примеры против «Алавеса» (4:0).

    «Уверенность возвращается после таких матчей. После матча с «ПСЖ» мы становимся лучше, нам была необходима такая игра. Мы должны продолжать в том же духе, понимая, что придется много бороться, чтобы идти дальше.

    Атмосфера в раздевалке – это самое важное. Раздевалка – это лучшее, что есть. Мы прошли через сложные моменты, но атмосфера в раздевалке хорошая. Криштиану сделал прекрасный жест, отдав право бить пенальти Бензема, это говорит о хорошей энергетике в команде. То же – между всеми нами», – сказал Зидан.

    «Реал» набрал 51 очко и находится на третьей строчке в таблице.

    Источник: Marca

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    25.02.2018 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 01:08

      +++Реал остаётся КОМАНДОЙ, Роналду - большим игроком.

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