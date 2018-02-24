Зидан: «Роналду отдал Бензема право бить пенальти? Я доволен его поступком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче 25-го тура Примеры против «Алавеса» (4:0).

«Я доволен поступком Роналду. Это командная игра, и он совершил очень хороший поступок, отдав право бить пенальти Бензема. У него хорошие отношения с Бензема. Карим провел хорошую игру и заслужил гол. Четыре мяча и еще одна победа.

В первом тайме были сложности, нам нужно улучшить игру в защите, потому что соперники используют наши ошибки. BBC? Они всегда были. Просто мы хотим, чтобы все игроки чувствовали себя на 100 процентов готовыми», – сказал Зидан.

Напомним, Роналду, Бэйл и Бензема забили в одном матче впервые за почти два года.