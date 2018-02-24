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    Зидан: «Роналду отдал Бензема право бить пенальти? Я доволен его поступком»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче 25-го тура Примеры против «Алавеса» (4:0).

    «Я доволен поступком Роналду. Это командная игра, и он совершил очень хороший поступок, отдав право бить пенальти Бензема. У него хорошие отношения с Бензема. Карим провел хорошую игру и заслужил гол. Четыре мяча и еще одна победа.

    В первом тайме были сложности, нам нужно улучшить игру в защите, потому что соперники используют наши ошибки. BBC? Они всегда были. Просто мы хотим, чтобы все игроки чувствовали себя на 100 процентов готовыми», – сказал Зидан.

    Напомним, Роналду, Бэйл и Бензема забили в одном матче впервые за почти два года.

    Источник: Marca

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    24.02.2018 22:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 февраля 2018, 11:29

      как человек Роналду просто молодец. очень много человеческих поступков у него.удачи Реалу и его игрокам!!!!!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 25 февраля 2018, 01:34

      По мне так Бензема отдал 2 голевые вот и отплатил ему ничего более, было бы куда, вот Месси когда отдавал, то тогда Месси в конце Чемпа шли на равных по голам с Роналду, и забить пенальти и стать лучшим бомбардиром того года, намного больше значит, а не отдать пенальти тому кто до этого отдал тебе шикарную по технике голевую передачу, так что нельзя сравнивать поступок Месси и Роналду, это совсем уж разные по причинам поступки, а так Роналду молодец что отдал

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 25 февраля 2018, 01:33

      Молодцы - командная игра - это здорово!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 01:17

      Как пионеры, один за всех и все за одного.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 февраля 2018, 23:25

      А что ты молчишь насчет нелепейших промахов и еще кучу нереализованных моментов Бензема.Ну как,как можно было не забить,когда вышли четыре в одного???Как такое недоразумение смогло попасть в Реал???Карим,на выход!!!

      3
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2018, 01:07

      Недоразумение французское уже 10 лет в Реале. Тогда еще забивной был.
      Зидан покрывает бензему скорее всего из-за происхождения. Они оба алжирцы французские.

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 24 февраля 2018, 22:27

      команда однако

      5
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      Рейтинг: +1130

      petr69 24 февраля 2018, 22:22

      Дай то бог чтобы трения внутри команды закончились. Приятно смотреть

      5
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