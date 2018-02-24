Тренер «Динамо» К: «Ничего страшного в «Лацио» нет»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Украинцам достался итальянский «Лацио».

«Конечно, «Лацио» — очень серьезный соперник. Даже четвертое место в чемпионате Италии говорит о многом. Я уже обратил внимание на то, что эта команда много забивает — почти как «Ювентус». Но и пропускает достаточно.

Мы, безусловно, серьезно подготовимся к предстоящим матчам, изучим игру римлян. Планируем воочию посмотреть две домашние встречи «Лацио» — с «Миланом» и «Ювентусом». Думаю, для нашей команды, особенно для молодежи, это будет хорошая проверка на прочность. Ничего страшного там нет», – сказал Хацкевич «Команде №1».

В 1/16 финала киевляне прошли греческий АЕК.