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    Тренер «Динамо» К: «Ничего страшного в «Лацио» нет»

    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Украинцам достался итальянский «Лацио».

    «Конечно, «Лацио» — очень серьезный соперник. Даже четвертое место в чемпионате Италии говорит о многом. Я уже обратил внимание на то, что эта команда много забивает — почти как «Ювентус». Но и пропускает достаточно.

    Мы, безусловно, серьезно подготовимся к предстоящим матчам, изучим игру римлян. Планируем воочию посмотреть две домашние встречи «Лацио» — с «Миланом» и «Ювентусом». Думаю, для нашей команды, особенно для молодежи, это будет хорошая проверка на прочность. Ничего страшного там нет», – сказал Хацкевич «Команде №1».

    В 1/16 финала киевляне прошли греческий АЕК.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 10:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 24 февраля 2018, 12:26

      Да вы греков прошли еле-еле.

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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 24 февраля 2018, 11:34

      У лацио сейчас очень сложный календарь...И кубок италии посреди недели и матч с юве перед динамо и т.д.

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