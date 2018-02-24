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    Савин: «Не понимаю, зачем «Зениту» Набиуллин и Оздоев»

    Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» и ряда других российских клубов Евгений Савин прокомментировал трансферы двух уже бывших игроков казанского «Рубина» в санкт-петербургский «Зенит».

    «Зенит» продолжает выступать в своем репертуаре и явил миру очередную серию эпопеи «Оптовая скупка российских футболистов». Честное слово, не могу понять смысл этих приобретений. Зачем раз в полгода опустошать другие клубы РФПЛ и пачками перевозить в Петербург российских футболистов? Чтобы потом через два года отдавать их в аренду по причине отсутствия игрового времени в «Зените»?

    Роберто Манчини говорит, что ему нужно больше русских игроков. Но очередная активность петербургского клуба на трансферном рынке, думаю, вызвана другими обстоятельствами. А именно тем, что новым спортивным директором «Зенита» стал Вячеслав Малафеев, который хочет сразу показать себя на новом посту», – сказал эксперт.

    Высшее достижение в карьере Савина – победа в ПФЛ в сезоне-2012/13.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 10:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 февраля 2018, 10:21

      Заработать пошли , а не играть !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 февраля 2018, 01:40

      А надо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 февраля 2018, 00:09

      Этого никто не понимает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 24 февраля 2018, 19:50

      Оздоев с Набиуллиным ишо сыбя покажут. Патамушта Болотный не вписался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 24 февраля 2018, 19:32

      Да денег незнают куда деть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:07

      время покажет что произойдет с игроками и правилен ли этот путь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2018, 17:47

      а я не понимаю зачем нам нужен лимит да чтобы такие как Савин могли получать деньги

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 февраля 2018, 16:37

      Да , понять такое трудно !!!

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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 24 февраля 2018, 16:27

      Так же про Куяева говорили, а теперь он плэй мейкер

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2018, 15:42

      у Савина хохолок.
      Встал.

      0
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