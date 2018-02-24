Савин: «Не понимаю, зачем «Зениту» Набиуллин и Оздоев»

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» и ряда других российских клубов Евгений Савин прокомментировал трансферы двух уже бывших игроков казанского «Рубина» в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» продолжает выступать в своем репертуаре и явил миру очередную серию эпопеи «Оптовая скупка российских футболистов». Честное слово, не могу понять смысл этих приобретений. Зачем раз в полгода опустошать другие клубы РФПЛ и пачками перевозить в Петербург российских футболистов? Чтобы потом через два года отдавать их в аренду по причине отсутствия игрового времени в «Зените»?

Роберто Манчини говорит, что ему нужно больше русских игроков. Но очередная активность петербургского клуба на трансферном рынке, думаю, вызвана другими обстоятельствами. А именно тем, что новым спортивным директором «Зенита» стал Вячеслав Малафеев, который хочет сразу показать себя на новом посту», – сказал эксперт.

Высшее достижение в карьере Савина – победа в ПФЛ в сезоне-2012/13.