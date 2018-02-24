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Савин: «Не понимаю, зачем «Зениту» Набиуллин и Оздоев»

24 февраля 2018, 10:17
24

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» и ряда других российских клубов Евгений Савин прокомментировал трансферы двух уже бывших игроков казанского «Рубина» в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» продолжает выступать в своем репертуаре и явил миру очередную серию эпопеи «Оптовая скупка российских футболистов». Честное слово, не могу понять смысл этих приобретений. Зачем раз в полгода опустошать другие клубы РФПЛ и пачками перевозить в Петербург российских футболистов? Чтобы потом через два года отдавать их в аренду по причине отсутствия игрового времени в «Зените»?

Роберто Манчини говорит, что ему нужно больше русских игроков. Но очередная активность петербургского клуба на трансферном рынке, думаю, вызвана другими обстоятельствами. А именно тем, что новым спортивным директором «Зенита» стал Вячеслав Малафеев, который хочет сразу показать себя на новом посту», – сказал эксперт.

Высшее достижение в карьере Савина – победа в ПФЛ в сезоне-2012/13.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир
Комментарии (24)
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жеха87
1519458913
Кришито летом уйдет 100% далее жирков староват! А в центр только 4 футболиста Ерохин,Кроневитор,Паредес и Кузяев по этому взяли Оздоева! Но это не лидеры Рубина! Так что это скорее на будущее!
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zigbert
1519459486
Главное взять ,а там посмотрим что из этого выйдет.
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alexivanof197
1519461223
чтоб другие команды из РФПЛ не забрали их,а потом в аренду отдадут через год-другой
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Bivaliy67
1519464210
Рассуждает о своих коллегах, словно о тряпках каких-то: "оптовая скупка", "пачками перевозить". Стоит кстати заметить, что клуб не может приобрести ни одного игрока против его желания. Видимо сам хотел когда-то оказаться на их месте..?)
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bset
1519464732
Забавно смотреть комментарии болельщиков Зенита. Да посадят их на банку. А потом за копейки отдадут. Не в первый раз история.
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kanav67
1519465675
Женя в силу ряда обстоятельств не понимает, или понимает, но не хочет сказать. Все дело в том, что Зенит используя огромные бюджетные ресурсы, делать все для ослабления конкурентов. Как только появились слухи об интересе Спартака к Набиулину и Оздоеву, Зенит их сразу купил, чтобы не достались Спартаку. Они Зениту не нужны, но цель достигнута. Спартаку нужно объявить об интересе, например к Камболову ( защитнику Рубина), или к Белорукову из Амкара, и они через неделю будут в Зените. Просто избыток денег лишает разума.
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Tuxuu777
1519470268
Вполне себе продуманные трансферы под лимит. Кришито до сих пор рвется в Италию и летом уйдет, тут уже выход Набиуллина. Оздоев добавит вариативности в центре. Когда-то никто не понимал зачем Зениту Ерохин, но он ведь играет. Думаю, Оздоев тоже заиграет в Зените
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VikNMar
1519470684
Как зачем , что бы другим не достались .....
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Ловкий Бубен
1519478858
Так же про Куяева говорили, а теперь он плэй мейкер
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OfaZavr
1519484845
время покажет что произойдет с игроками и правилен ли этот путь.
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