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    Зидан извинился перед Себальосом. В матче с «Леганесом» игрок провел на поле 30 секунд и ни разу не коснулся мяча

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 16-го тура Примеры против «Леганеса» (3:1) извинился перед полузащитником Даниэлем Себальосом.

    В данной игре 21-летний испанец вышел на замену перед финальным свистком, провел на поле 30 секунд, ни разу не коснулся мяча и ушел в раздевалке раздраженным.

    «Я уже принес извинения Себальосу. Мне самому не понравилась вся эта ситуация. Я рад, что Даниэль в моей команде.

    Он молод и должен работать дальше. Нужно продолжать бороться за место в составе. Думаю, у него будет больше минут на поле», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    24.02.2018 00:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 24 февраля 2018, 12:22

      Зидан просто молодец, извинился перед 21-летним парнем. Часто же бывают такие замены для затяжки времени.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:40

      Что можно сделать за 30 секунд?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Dauletbek 24 февраля 2018, 08:04

      А зачем выпускать игрока на 30 секунд ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Dauletbek 24 февраля 2018, 14:26

      Протянуть время...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 февраля 2018, 01:38

      да все хорошо будет у парня ! не все сразу !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 февраля 2018, 00:54

      "Извини, братан. В следующий раз не буду тебя выпускать и не будешь такой раздраженный"

      3
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 24 февраля 2018, 00:09

      100

      0
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