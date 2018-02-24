Зидан извинился перед Себальосом. В матче с «Леганесом» игрок провел на поле 30 секунд и ни разу не коснулся мяча

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 16-го тура Примеры против «Леганеса» (3:1) извинился перед полузащитником Даниэлем Себальосом.

В данной игре 21-летний испанец вышел на замену перед финальным свистком, провел на поле 30 секунд, ни разу не коснулся мяча и ушел в раздевалке раздраженным.

«Я уже принес извинения Себальосу. Мне самому не понравилась вся эта ситуация. Я рад, что Даниэль в моей команде.

Он молод и должен работать дальше. Нужно продолжать бороться за место в составе. Думаю, у него будет больше минут на поле», – сказал Зидан.