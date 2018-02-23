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    Вернблум: «Лион»? Думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА сыграет с «Лионом».

    «Мне было абсолютно все равно, кто нам достанется. Все клубы на этой стадии достаточно хороши. «Лион» – сильная команда, но все-таки не такая сильная, как была до этого.

    Я думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше. Это будет одно из важнейших противостояний сезона, и мы очень рассчитываем на поддержку армейских болельщиков. А они всегда на высоте!» – сказал Вернблум.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.02.2018 16:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 12:21

      Шансы у всех есть и помогла бы (Госпожа удача).

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 февраля 2018, 18:22

      Тяжело придется...Звезду со скрипом прошли...Ну наше дело болеть и надеяться, ваше-играть....

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 17:35

      Лион - нормально. Всех путних Зенит купил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet > prezent2017 23 февраля 2018, 19:39

      И со всеми будет играть сеанс одновременной игры. Может быть и блиц.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 февраля 2018, 16:33

      При всём уважении, у ЦСКА получилось справится с Цревной Звездой только благодаря удачи, судейским ошибкам и совсем чуть-чуть упорства и самоотдачи. С Лионом такое не пройдёт.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 16:30

      Сложная жеребьевка для наших клубов получилась! Удивляюсь как Спортинг опять на лохов попал, при всем уважении к чехам!?

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 16:21

      Шведа, вообще, сложно чем-то или кем-то удивить и вывести из равновесия!

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