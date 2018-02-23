Вернблум: «Лион»? Думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА сыграет с «Лионом».

«Мне было абсолютно все равно, кто нам достанется. Все клубы на этой стадии достаточно хороши. «Лион» – сильная команда, но все-таки не такая сильная, как была до этого.

Я думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше. Это будет одно из важнейших противостояний сезона, и мы очень рассчитываем на поддержку армейских болельщиков. А они всегда на высоте!» – сказал Вернблум.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».