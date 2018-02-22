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    Главные новости дня. Игру «Локомотив» – «Спартак» не покажет «Матч ТВ», «Амкар» арендовал Оланаре

    «Чемпионат»: «Матч ТВ» не покажет матч «Локомотив» – «Спартак» из-за новой политики канала.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 20:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 февраля 2018, 07:48

      Матч ТВ впору закрывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 февраля 2018, 02:43

      заставляют москвичей идти на стадион)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 февраля 2018, 01:59

      Да на Матч-ТВ б...ь скоро сериалы начнут показывать!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      denzillo 23 февраля 2018, 01:31

      Горите в аду МАТЧ ТВ и президент!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 22 февраля 2018, 23:27

      А чего его смотреть-та, этот матч? Всё равно никто не забьёт...( колдую). Хи!

      -2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 22 февраля 2018, 22:42

      Генпродюсер "МатчТВ" Тина Канделаки тоже не за спасибо "каталась" в Ницце с топ- миллиардером Керимовым. Потому и "политика канала" такая же, простигосподи.

      1
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      Рейтинг: +1897

      Aston 22 февраля 2018, 21:52

      Моральные уроды,убогое руководство надеется ,что люди будут башлять за просмотр топ-игр,это так у нас популяризуют футбол?Твари бездомные!!!!

      3
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      Рейтинг: +876

      movie > Aston 22 февраля 2018, 22:59

      не футбол популяризуют, а платные каналы

      1
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 21:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 февраля 2018, 20:42

      стесняюсь спросить: а что за политика канала? что планирует показывать канал Матч? Если они не показывают игру за золотые медали (на 90%), то должны показать что-то ну просто очень крутое. Я даже не могу себе представить. Неужели кровавый спорт?????? Просто ОХРЕНЕТЬ.

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