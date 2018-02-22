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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. Игру «Локомотив» – «Спартак» не покажет «Матч ТВ», «Амкар» арендовал Оланаре

22 февраля 2018, 20:20
10

«Чемпионат»: «Матч ТВ» не покажет матч «Локомотив» – «Спартак» из-за новой политики канала.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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ljrljr0505
1519321335
стесняюсь спросить: а что за политика канала? что планирует показывать канал Матч? Если они не показывают игру за золотые медали (на 90%), то должны показать что-то ну просто очень крутое. Я даже не могу себе представить. Неужели кровавый спорт?????? Просто ОХРЕНЕТЬ.
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nikitinendriu
1519324000
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Aston
1519325540
Моральные уроды,убогое руководство надеется ,что люди будут башлять за просмотр топ-игр,это так у нас популяризуют футбол?Твари бездомные!!!!
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ЮНик
1519328545
Генпродюсер "МатчТВ" Тина Канделаки тоже не за спасибо "каталась" в Ницце с топ- миллиардером Керимовым. Потому и "политика канала" такая же, простигосподи.
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GoLenaStop
1519331251
А чего его смотреть-та, этот матч? Всё равно никто не забьёт...( колдую). Хи!
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denzillo
1519338678
Горите в аду МАТЧ ТВ и президент!
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igormaddog
1519340381
Да на Матч-ТВ б...ь скоро сериалы начнут показывать!!!
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Антон bx14e
1519342987
заставляют москвичей идти на стадион)
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ДАША Д
1519361304
Матч ТВ впору закрывать.
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