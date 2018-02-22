Главные новости дня. Игру «Локомотив» – «Спартак» не покажет «Матч ТВ», «Амкар» арендовал Оланаре

«Чемпионат»: «Матч ТВ» не покажет матч «Локомотив» – «Спартак» из-за новой политики канала.

«Барселона» планирует сохранить Месси до конца его карьеры.

«Амкар» арендовал Оланаре у ЦСКА.

«Краснодар» отмечает 10-летний юбилей.

Sport24: «Динамо» расторгло контракт с Сапетой и выплатило ему три месячные зарплаты.

Васин обследует колено в клинике, где оперировали Джикию.

В казахстанском футболе могут запретить легионеров.

«Ростов» разорвал контракт с Бухаровым.

В Мюнхене задержали фаната «Спартака». Ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство.