Васин обследует колено в клинике, где оперировали Джикию

ЦСКА в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Црвену Звезду» (1:0) и вышел в следующий раунд турнира.

Защитник армейцев Виктор Васин покинул поле на 26 минуте из-за травмы колена.

По информации пресс-службы ЦСКА, 29-летний игрок в ближайшее пройдет обследование в римской клинике Villa Stuart. О характере травмы не сообщается.

В январе учреждение посетил защитник «Спартака» Георгий Джикия, повредивший связки колена в товарищеской встрече.

Статистика Васина в нынешнем сезоне – два гола и две результативные передачи в 29 играх всех турниров.