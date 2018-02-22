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    Васин обследует колено в клинике, где оперировали Джикию

    ЦСКА в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Црвену Звезду» (1:0) и вышел в следующий раунд турнира.

    Защитник армейцев Виктор Васин покинул поле на 26 минуте из-за травмы колена.

    По информации пресс-службы ЦСКА, 29-летний игрок в ближайшее пройдет обследование в римской клинике Villa Stuart. О характере травмы не сообщается.

    В январе учреждение посетил защитник «Спартака» Георгий Джикия, повредивший связки колена в товарищеской встрече.

    Статистика Васина в нынешнем сезоне – два гола и две результативные передачи в 29 играх всех турниров.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.02.2018 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 февраля 2018, 17:45

      Для ЦСКА не великая потеря! Сколько он раз привозил голов!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:42

      Только здоровья Виктор.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 февраля 2018, 17:31

      Витя,здоровья тебе ! Ждем возвращения в строй .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 16:55

      Очень обидно. Выздоравливай Виктор,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 февраля 2018, 16:42

      Еще одна головная боль для Черчесова.

      5
      Ответить
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