«Ростов» разорвал контракт с Бухаровым

«Ростов» сообщил о прекращении трудовых отношений с нападающим Александром Бухаровым. Ранее южане исключили игрока из заявки на сезон.

«Между ФК «Ростов» и нападающим Александром Бухаровым достигнута договоренность о расторжении контракта.

ФК «Ростов» благодарит Александра за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в заявлении клуба.

Игрок выступал за ростовчан с 2014 года (84 матча в РФПЛ, 16 голов).