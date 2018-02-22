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    «Ростов» разорвал контракт с Бухаровым

    «Ростов» сообщил о прекращении трудовых отношений с нападающим Александром Бухаровым. Ранее южане исключили игрока из заявки на сезон.

    «Между ФК «Ростов» и нападающим Александром Бухаровым достигнута договоренность о расторжении контракта.

    ФК «Ростов» благодарит Александра за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в заявлении клуба.

    Игрок выступал за ростовчан с 2014 года (84 матча в РФПЛ, 16 голов).

    Источник: Twitter

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    22.02.2018 20:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:26

      у него ведь еще травма а они вдруг контракт разорвали на ровном месте, интересны мотивы этого поступка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:25

      Эстляндская метла всех нормальных игроков выметает. Сейчас накупят тухлых негров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2018, 03:24

      Рыба ищет где глубже, а человек - где рыба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 23 февраля 2018, 01:10

      НЕ ПОДХОДИТ ОН ВАЛЕРЕ ПОД ЕГО КОНЦЕПЦИЮ ИГРЫ НАВЕРНОЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 февраля 2018, 01:03

      Неудивительно..
      Рубин заждался..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 февраля 2018, 23:04

      Слава богу.Ну мёртвый же

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 22:40

      И все таки удачи ему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 22 февраля 2018, 22:35

      Чистка рядов от Карпина походу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 февраля 2018, 21:56

      Рубин сейчас такое гов..о, что примет всех кого списали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 февраля 2018, 21:55

      Будет играть за Рубин.Думаю,ещё позабивает.

      0
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