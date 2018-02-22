«Ростов» разорвал контракт с Бухаровым

у него ведь еще травма а они вдруг контракт разорвали на ровном месте, интересны мотивы этого поступка.
«Ростов» сообщил о прекращении трудовых отношений с нападающим Александром Бухаровым. Ранее южане исключили игрока из заявки на сезон.
«Между ФК «Ростов» и нападающим Александром Бухаровым достигнута договоренность о расторжении контракта.
ФК «Ростов» благодарит Александра за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в заявлении клуба.
Игрок выступал за ростовчан с 2014 года (84 матча в РФПЛ, 16 голов).