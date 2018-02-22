«Краснодар» отмечает 10-летний юбилей

Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента образования футбольного клуба «Краснодар».

«10 ЛЕТ! Сегодня у нас первый настоящий юбилей!

В этот день мы благодарим всех, кто поддерживал клуб все эти годы, кто отдал много сил для его становления и развития! Всех, кто болеет за нас и тех, кому это только предстоит!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «БЫКИ»!» – говорится в обращении пресс-службы клуба.