«Краснодар» отмечает 10-летний юбилей

Мои поздравления лично Сергею Галицкому и всем кто причастен к клубу "Краснодар"! Cлежу за развитием и игрой клуба практически со дня основания! Хочется пожелать дальнейшего развития, чтобы стать чемпионом России и лиги Чемпионов!
Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента образования футбольного клуба «Краснодар».
«10 ЛЕТ! Сегодня у нас первый настоящий юбилей!
В этот день мы благодарим всех, кто поддерживал клуб все эти годы, кто отдал много сил для его становления и развития! Всех, кто болеет за нас и тех, кому это только предстоит!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «БЫКИ»!» – говорится в обращении пресс-службы клуба.