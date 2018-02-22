Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» отмечает 10-летний юбилей

    Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента образования футбольного клуба «Краснодар».

    «10 ЛЕТ! Сегодня у нас первый настоящий юбилей!

    В этот день мы благодарим всех, кто поддерживал клуб все эти годы, кто отдал много сил для его становления и развития! Всех, кто болеет за нас и тех, кому это только предстоит!

    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «БЫКИ»!» – говорится в обращении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 22 февраля 2018, 17:57

      Мои поздравления лично Сергею Галицкому и всем кто причастен к клубу "Краснодар"! Cлежу за развитием и игрой клуба практически со дня основания! Хочется пожелать дальнейшего развития, чтобы стать чемпионом России и лиги Чемпионов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 февраля 2018, 16:52

      От души желаю сбыться мечте Галицкого об 11 выпускниках своей академии в основе команды. Очень правильный путь, дорога Аякса.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 февраля 2018, 16:40

      Поздравляю, побед во всех играх, кроме Спартака.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 22 февраля 2018, 16:35

      Поздравляю команду и весь симпатичный проект Галицкого, удачи в добрых делах, а тем, кто подгадил с Магнитом, гореть в аду.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:21

      Срок не большой ,но такая бурная история.Поздравляю.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Алексей 37 22 февраля 2018, 13:20

      Краснодар с юбилеем!!! За 10 лет столько сделано , не останавливаться и на двадцатилетие у Быков будут титулы и в России и в Европе. А школа даст не одного футболиста сборной. БЫКИ МОЛОДЦЫ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 22 февраля 2018, 13:12

      начало было неплохое,успехов в следующем десятилетии!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 22 февраля 2018, 12:34

      успехов быки! у вас еще все впереди!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 февраля 2018, 12:20

      С Днём Рождения !
      Удачи Краснодару и Галицкому!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 февраля 2018, 12:18

      С Юбилеем! Ждём красивой игры!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11