Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» планирует сохранить Месси до конца его карьеры

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не собирается расставаться с форвардом Лионелем Месси ни при каких условиях, сообщает Bloomberg.

    Напомним, что каталонцы в ноябре прошлого года продлили контракт с аргентинцем. Срок его действия рассчитан до середины 2021 года, а опция выкупа 30-летнего футболиста возросла до 700 миллионов евро.

    Как считает Бартомеу, этим клуб обезопасил себя от предложений со стороны других клубов. В «Барселоне» рассчитывают на еще одно продление контракта в будущем, что говорит о желании каталонцев сохранить Месси до окончания карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 22 февраля 2018, 19:01

      Не надо отпускать , пусть стареет там.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 февраля 2018, 18:41

      Ну это глупо. Всего 2 варианта. Либо навсегда в барсе, но ...хз когда, в 34, в 36 он уже будет не торт, и будет сидеть на банке родного любимого клуба , как кто? как визитная карточка чтоли. Или в те же 34 пойти туда, где можно играть для души, вон он сам хотел в родной клуб. Когда начнет сдавать.. неизвестно когда это будет, ему лучше будет уйти , красиво, так сказать не побежденным. Чем последние года 2 в барсе играть по 20 минут и забивать по 5 голов за сезон, а такое время настанет условно, никто не вечен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:32

      В ближайшее время Месси никуда не уйдет и руководство Барселоны сделает все необходимое для этого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 февраля 2018, 15:55

      Планировать это одно,а реальность это другое.Месси с легкостью покинет "Барсу "когда, настанет это время.А удерживать (против его воли) в команде глупо,Месси и так все лучшее отдал" Барсе"и заслужил понимание и уважение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 22 февраля 2018, 13:17

      Пока не побьет рекорд Пеле по количеству голов, не отпустят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 февраля 2018, 12:09

      Конечно, Барселона зависит от Месси

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 11:46

      Не получится и Лео слово дал, что вернется Олд Бойз

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Shogun 22 февраля 2018, 14:10

      Я думаю, что лет в 37-38 он уже в Барсе не будет делать погоду, и его можно будет спокойно отпускать на родину, в МЛС или куда там он захочет. Не вижу в этом проблемы. Когда Лео постареет, то никто его не будет удерживать, как было с Хави, например.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11