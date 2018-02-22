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«Барселона» планирует сохранить Месси до конца его карьеры

22 февраля 2018, 11:09
8

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не собирается расставаться с форвардом Лионелем Месси ни при каких условиях, сообщает Bloomberg.

Напомним, что каталонцы в ноябре прошлого года продлили контракт с аргентинцем. Срок его действия рассчитан до середины 2021 года, а опция выкупа 30-летнего футболиста возросла до 700 миллионов евро.

Как считает Бартомеу, этим клуб обезопасил себя от предложений со стороны других клубов. В «Барселоне» рассчитывают на еще одно продление контракта в будущем, что говорит о желании каталонцев сохранить Месси до окончания карьеры.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (8)
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Shogun
1519289189
Не получится и Лео слово дал, что вернется Олд Бойз
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САНЁК17
1519290584
Конечно, Барселона зависит от Месси
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alex kidn
1519294667
Пока не побьет рекорд Пеле по количеству голов, не отпустят
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fanchik
1519304138
Планировать это одно,а реальность это другое.Месси с легкостью покинет "Барсу "когда, настанет это время.А удерживать (против его воли) в команде глупо,Месси и так все лучшее отдал" Барсе"и заслужил понимание и уважение.
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zigbert
1519306324
В ближайшее время Месси никуда не уйдет и руководство Барселоны сделает все необходимое для этого.
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DeStar
1519314061
Ну это глупо. Всего 2 варианта. Либо навсегда в барсе, но ...хз когда, в 34, в 36 он уже будет не торт, и будет сидеть на банке родного любимого клуба , как кто? как визитная карточка чтоли. Или в те же 34 пойти туда, где можно играть для души, вон он сам хотел в родной клуб. Когда начнет сдавать.. неизвестно когда это будет, ему лучше будет уйти , красиво, так сказать не побежденным. Чем последние года 2 в барсе играть по 20 минут и забивать по 5 голов за сезон, а такое время настанет условно, никто не вечен.
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nelez
1519315301
Не надо отпускать , пусть стареет там.
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