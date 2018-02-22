«Барселона» планирует сохранить Месси до конца его карьеры

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не собирается расставаться с форвардом Лионелем Месси ни при каких условиях, сообщает Bloomberg.

Напомним, что каталонцы в ноябре прошлого года продлили контракт с аргентинцем. Срок его действия рассчитан до середины 2021 года, а опция выкупа 30-летнего футболиста возросла до 700 миллионов евро.

Как считает Бартомеу, этим клуб обезопасил себя от предложений со стороны других клубов. В «Барселоне» рассчитывают на еще одно продление контракта в будущем, что говорит о желании каталонцев сохранить Месси до окончания карьеры.