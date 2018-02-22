Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В казахстанском футболе могут запретить легионеров

    Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о возможности реформ в национальном футболе.

    «В этом году будет поставлен и рассмотрен вопрос о том, чтобы в Казахстане в футбол играли исключительно отечественные футболисты. Кроме этого мы предлагаем руководителям регионов помочь наладить тренировки юных футболистов во всех школах с младших классов», — цитирует министра «Казинформ».

    Согласно текущим правилам, клубы Казахстана могут иметь восемь легионеров в заявке и шесть – на поле. Футболисты из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана не считаются легионерами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      taraz8 25 марта 2018, 12:57

      Во времена СССР никаких легионеров не было. Были классные игроки Р.Дасаев, О.Блохин, Д.Кипиани, Ф.Черенков, всех ине перечислишь, и клубы топ уровня как Динамо Киева, Тбилиси, Спартак Москва и др., да и сборная прилично играла, и тренеры были классные В.Лобановский, Морозов, Маслов и др. А сейчас заполонили легионеры на всех уровнях и только малый процент серди них делают свою работу на 100 процентов. Казахстан идет верным путем. Нечего молиться на западных игроков и душить своих. Создать преемственность поколений в каждой команде от малыша до мастера и тогда будет чем гордиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 февраля 2018, 20:41

      жестко... куда ж теперь наши пенсионеры, типа "звезды" местного розлива будут сваливать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 февраля 2018, 19:42

      подумалось-это смерть казахского футбола...а он вообще существовал!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:17

      тогда футбол в стране может пойти в обратном направлении.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 февраля 2018, 17:09

      Грабли - они у всех одни. Если будет принята программа развития детского футбола в РК , то через 10 лет сборная будет играть ! И дело здесь не в легионерах . Надеюсь министр культуры это понимает !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 22 февраля 2018, 15:34

      Надо не с легионерами бороться, а воспитанников сильных создавать в своих школах. Я бы такое правило ввел - если удалось продать своего воспитанника в какой-то сильный чемпионат (Английскую Премьер-Лигу, Французскую Лигу 1, в Германскую Бундеслигу и так далее ),то команда получает право купить взамен одного легионера.:) Больше продали - больше можете купить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 февраля 2018, 15:12

      - Андрей Сергеевич! - Уйди, дедушка, зашибу! -Счета надо подписать. Пятый день жду...- Ты чего стоишь. Иди сюда! Нужно срочно формировать отряд. .. - Остынь, Андрей. Остынь.всё хорошо.

      (с) почти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 15:02

      Резкие оргвыводы по итогам неудач сборной! Под корень и без полумер!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11