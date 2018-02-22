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В казахстанском футболе могут запретить легионеров

22 февраля 2018, 14:43
8

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о возможности реформ в национальном футболе.

«В этом году будет поставлен и рассмотрен вопрос о том, чтобы в Казахстане в футбол играли исключительно отечественные футболисты. Кроме этого мы предлагаем руководителям регионов помочь наладить тренировки юных футболистов во всех школах с младших классов», — цитирует министра «Казинформ».

Согласно текущим правилам, клубы Казахстана могут иметь восемь легионеров в заявке и шесть – на поле. Футболисты из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана не считаются легионерами.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Казахстан
Комментарии (8)
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insider_retro
1519300942
Резкие оргвыводы по итогам неудач сборной! Под корень и без полумер!
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shinnik
1519301578
- Андрей Сергеевич! - Уйди, дедушка, зашибу! -Счета надо подписать. Пятый день жду...- Ты чего стоишь. Иди сюда! Нужно срочно формировать отряд. .. - Остынь, Андрей. Остынь.всё хорошо. (с) почти
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Dmirubo
1519302897
Надо не с легионерами бороться, а воспитанников сильных создавать в своих школах. Я бы такое правило ввел - если удалось продать своего воспитанника в какой-то сильный чемпионат (Английскую Премьер-Лигу, Французскую Лигу 1, в Германскую Бундеслигу и так далее ),то команда получает право купить взамен одного легионера.:) Больше продали - больше можете купить.
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dok66
1519308589
Грабли - они у всех одни. Если будет принята программа развития детского футбола в РК , то через 10 лет сборная будет играть ! И дело здесь не в легионерах . Надеюсь министр культуры это понимает !
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OfaZavr
1519312629
тогда футбол в стране может пойти в обратном направлении.
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3a zenit
1519317733
подумалось-это смерть казахского футбола...а он вообще существовал!?
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mihail200606
1519494083
жестко... куда ж теперь наши пенсионеры, типа "звезды" местного розлива будут сваливать...
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taraz8
1521971857
Во времена СССР никаких легионеров не было. Были классные игроки Р.Дасаев, О.Блохин, Д.Кипиани, Ф.Черенков, всех ине перечислишь, и клубы топ уровня как Динамо Киева, Тбилиси, Спартак Москва и др., да и сборная прилично играла, и тренеры были классные В.Лобановский, Морозов, Маслов и др. А сейчас заполонили легионеры на всех уровнях и только малый процент серди них делают свою работу на 100 процентов. Казахстан идет верным путем. Нечего молиться на западных игроков и душить своих. Создать преемственность поколений в каждой команде от малыша до мастера и тогда будет чем гордиться!
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