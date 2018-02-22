В казахстанском футболе могут запретить легионеров

Во времена СССР никаких легионеров не было. Были классные игроки Р.Дасаев, О.Блохин, Д.Кипиани, Ф.Черенков, всех ине перечислишь, и клубы топ уровня как Динамо Киева, Тбилиси, Спартак Москва и др., да и сборная прилично играла, и тренеры были классные В.Лобановский, Морозов, Маслов и др. А сейчас заполонили легионеры на всех уровнях и только малый процент серди них делают свою работу на 100 процентов. Казахстан идет верным путем. Нечего молиться на западных игроков и душить своих. Создать преемственность поколений в каждой команде от малыша до мастера и тогда будет чем гордиться!
Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о возможности реформ в национальном футболе.
«В этом году будет поставлен и рассмотрен вопрос о том, чтобы в Казахстане в футбол играли исключительно отечественные футболисты. Кроме этого мы предлагаем руководителям регионов помочь наладить тренировки юных футболистов во всех школах с младших классов», — цитирует министра «Казинформ».
Согласно текущим правилам, клубы Казахстана могут иметь восемь легионеров в заявке и шесть – на поле. Футболисты из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана не считаются легионерами.