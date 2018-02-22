В казахстанском футболе могут запретить легионеров

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о возможности реформ в национальном футболе.

«В этом году будет поставлен и рассмотрен вопрос о том, чтобы в Казахстане в футбол играли исключительно отечественные футболисты. Кроме этого мы предлагаем руководителям регионов помочь наладить тренировки юных футболистов во всех школах с младших классов», — цитирует министра «Казинформ».

Согласно текущим правилам, клубы Казахстана могут иметь восемь легионеров в заявке и шесть – на поле. Футболисты из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана не считаются легионерами.