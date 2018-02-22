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    Арустамян: «Рубин» пытался арендовать Самедова»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем YouTube-канале сообщил о том, что «Рубин» проявлял интерес к полузащитнику «Спартака» Александру Самедову.

    По информации Арустамяна, красно-белые ответили казанскому клубу категоричным отказом.

    Самедов является воспитанником «Спартака» и вернулся в клуб в июле 2017 года. В текущем сезоне 33-летний игрок сборной России принял участие в 17 матчах на клубном уровне, забив три гола.

    Напомним, «Рубин» в зимний период трансферов отпустил в «Зенит» защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева.

    Источник: YouTube

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    22.02.2018 13:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 22 февраля 2018, 21:17

      Сашу не отдадим !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:05

      во первых не доверяю информации от Шнобеля а во вторых если это правда:) то он нам самим пригодится закатайте губы)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:01

      Аппетит у Рубина отменный,мало вам Попова так еще и Самедова хотят прихватить.А что взамен?Впрочем и брать то уже нечего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 февраля 2018, 15:19

      Ара сидит и делает пальцем новости...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 14:34

      В пылу эмоций не забыть бы про самого Самедова. Александр - игрок сборной и ему нужна игровая практика, до ЧМ осталось всего-ничего.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 22 февраля 2018, 14:26

      А не зимой 2017 вернулся в Спартак?

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 февраля 2018, 13:49

      Да и Попова им зря отдали. Набиуллина то они отдали Зениту практически за те же деньги что и Спартак предлагал. Нехорошо поступили. После этого еще и Самедова им подавай?

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 февраля 2018, 13:29

      как игрок замены Самедов очень хорош)

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