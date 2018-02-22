Арустамян: «Рубин» пытался арендовать Самедова»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем YouTube-канале сообщил о том, что «Рубин» проявлял интерес к полузащитнику «Спартака» Александру Самедову.

По информации Арустамяна, красно-белые ответили казанскому клубу категоричным отказом.

Самедов является воспитанником «Спартака» и вернулся в клуб в июле 2017 года. В текущем сезоне 33-летний игрок сборной России принял участие в 17 матчах на клубном уровне, забив три гола.

Напомним, «Рубин» в зимний период трансферов отпустил в «Зенит» защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева.