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    Президент «Урала»: «Шатов был готов присоединиться к нам. Но он не хозяин своей судьбы»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов был готов перейти в екатеринбургский клуб.

    Зимой Шатов на правах аренды присоединился к «Краснодару». Для перехода в краснодарский клуб игроку пришлось заплатить 25 миллионов рублей.

    «Конечно, мы бы зарплату Олега не потянули, но Олег был готов. Говорил, мол, с удовольствием. Но так получается, что не он хозяин своей судьбы. Он, конечно, с удовольствием бы к нам приехал и помог в оставшихся 10 играх сезона. Когда Олег уходил, он сказал, что все равно еще сыграет в футболке «Урала». Так что никогда не говори никогда», – сказал Иванов.

    Источник: Sport24

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    21.02.2018 21:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 февраля 2018, 13:24

      Мы все не хозяева своей судьбе...М ы все зависим от многих факторов . Только глупый человек может считать , что он хозяин своей судьбы...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:22

      если бы желание играть именно в Урале пересилило желание не терять в деньгах тогда бы перешел.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2018, 10:19

      Деньги Шатову хозяева. По примеру сорвавшегося трансфера в ЦСКА, когда предпочел деньги и ушел в Зенит. Теперь пожинает плоды. И неизвестно, что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 февраля 2018, 09:01

      воля доллара...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 февраля 2018, 21:13

      чего там с договорняками по Уралу?Замяли или просто на лапу в РФС кому кинули?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 21:09

      За муку Шатов играть не хочет. Даже за свой родной клуб

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