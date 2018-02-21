Президент «Урала»: «Шатов был готов присоединиться к нам. Но он не хозяин своей судьбы»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов был готов перейти в екатеринбургский клуб.

Зимой Шатов на правах аренды присоединился к «Краснодару». Для перехода в краснодарский клуб игроку пришлось заплатить 25 миллионов рублей.

«Конечно, мы бы зарплату Олега не потянули, но Олег был готов. Говорил, мол, с удовольствием. Но так получается, что не он хозяин своей судьбы. Он, конечно, с удовольствием бы к нам приехал и помог в оставшихся 10 играх сезона. Когда Олег уходил, он сказал, что все равно еще сыграет в футболке «Урала». Так что никогда не говори никогда», – сказал Иванов.