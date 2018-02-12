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    Шатов заплатил 25 миллионов за переход из «Зенита» в «Краснодар»

    Представитель Олега Шатова Кахор Муминов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника из «Зенита» в «Краснодар».

    Напомним, что «быки» арендовали 27-летнего россиянина до конца сезона с правом возможного выкупа.

    – Правда, что за то, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона, Олег выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей?

    – Это так. Но давайте не будем заострять на этом внимания. Олег – скромный парень и не хотел бы придавать данному факту особого значения. Сначала его вообще не желали отпускать, потом объявили сумму – 2 миллиона евро за аренду на 10 игр. Олег сразу дал нам инструкцию: хочу играть, деньги не должны стать препятствием. Сперва это помогло договориться с «Краснодаром» о зарплате. А когда зашли в тупик в переговорах в сумме аренды и оплате игры против «Зенита», Олег, чтобы решить это быстрее, взял расходы на себя. Мы его поддержали в этом морально. И не только.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 01:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6309

      порт 12 февраля 2018, 18:46

      А если и так, то не обеднел. Это всего лишь был аванс его месячной зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 12 февраля 2018, 17:38

      Думаю, через Шатова просто передали денежки.

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 12 февраля 2018, 17:10

      Дурдом. Если спортсмены или артисты лажаются, никто и не замечает, все привыкли. А случись авария с электричеством или отоплением, а аварийку не вызвать, все на уши встают. А сравните зарплаты? Дурдом.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2018, 11:38

      Правильно поступил Олег-пусть подавятся неблагодарные скоты.Посмотрим что они запоют когда Манчини выкинут....................

      2
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      Рейтинг: +81

      palik 12 февраля 2018, 11:14

      какие понты??? Люди вы о чем, человек хочет поиграть за сборную на ЧМ...а возможно в дальнейшем если хорошо отыграет, перейдёт в клуб из европы, всего лишь вложил в бизнес, чем в нынешнее время футбол и является...

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 февраля 2018, 10:17

      Жажда(к игре?) все, имидж ничто. А чего удивляться, за все время, что он полировал скамейку при Манчини, набежала кругленькая сумма.

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 февраля 2018, 10:14

      В Зените пальцы гнул, и тут с понтами.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 февраля 2018, 09:34

      скромный парень и просто так..25 лямов..

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 февраля 2018, 09:16

      это по современному, браво (Зенит - могильщик российского футбола)...

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 12 февраля 2018, 08:29

      вот страна у нас! по РФ столько детских домов с дырявыми крышами стоят,ребетня голодная...денег нет у государства!а тут футболист сам за себя башляет!молодец ничего не скажешь

      6
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      Рейтинг: +381

      Portoz > Vlad_Tverskoy 12 февраля 2018, 09:20

      страна понтов

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > Vlad_Tverskoy 12 февраля 2018, 09:23

      если кто не в курсе, Шатов занимается благотворительностью уже несколько лет, как и Кержаков, так что прикуси язык.

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      Рейтинг: +81

      palik > Vlad_Tverskoy 12 февраля 2018, 11:15

      он ни кому ни чего не должен, хоть и занимается благотворительностью...футбол это бизнес, где футболист это товар!!!

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