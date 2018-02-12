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  • Шатов заплатил 25 миллионов за переход из «Зенита» в «Краснодар»

Шатов заплатил 25 миллионов за переход из «Зенита» в «Краснодар»

12 февраля 2018, 01:38
18

Представитель Олега Шатова Кахор Муминов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника из «Зенита» в «Краснодар».

Напомним, что «быки» арендовали 27-летнего россиянина до конца сезона с правом возможного выкупа.

– Правда, что за то, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона, Олег выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей?

– Это так. Но давайте не будем заострять на этом внимания. Олег – скромный парень и не хотел бы придавать данному факту особого значения. Сначала его вообще не желали отпускать, потом объявили сумму – 2 миллиона евро за аренду на 10 игр. Олег сразу дал нам инструкцию: хочу играть, деньги не должны стать препятствием. Сперва это помогло договориться с «Краснодаром» о зарплате. А когда зашли в тупик в переговорах в сумме аренды и оплате игры против «Зенита», Олег, чтобы решить это быстрее, взял расходы на себя. Мы его поддержали в этом морально. И не только.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (18)
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VikNMar
1518409021
Ну и времена , ну и нравы ..... Александр 2 в феврале 1861 года вроде крепостное право отменил .
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3ton
1518410431
25 млн.... хорошо устроился. Команду можно купить
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Vlad_Tverskoy
1518413392
вот страна у нас! по РФ столько детских домов с дырявыми крышами стоят,ребетня голодная...денег нет у государства!а тут футболист сам за себя башляет!молодец ничего не скажешь
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bolela_16
1518416200
это по современному, браво (Зенит - могильщик российского футбола)...
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neofizer
1518417283
скромный парень и просто так..25 лямов..
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polt
1518419876
Жажда(к игре?) все, имидж ничто. А чего удивляться, за все время, что он полировал скамейку при Манчини, набежала кругленькая сумма.
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palik
1518423283
какие понты??? Люди вы о чем, человек хочет поиграть за сборную на ЧМ...а возможно в дальнейшем если хорошо отыграет, перейдёт в клуб из европы, всего лишь вложил в бизнес, чем в нынешнее время футбол и является...
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Диктор
1518424730
Правильно поступил Олег-пусть подавятся неблагодарные скоты.Посмотрим что они запоют когда Манчини выкинут....................
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Приус
1518444646
Дурдом. Если спортсмены или артисты лажаются, никто и не замечает, все привыкли. А случись авария с электричеством или отоплением, а аварийку не вызвать, все на уши встают. А сравните зарплаты? Дурдом.
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Куртуазные манеры
1518446309
Думаю, через Шатова просто передали денежки.
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