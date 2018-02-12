Шатов заплатил 25 миллионов за переход из «Зенита» в «Краснодар»

Представитель Олега Шатова Кахор Муминов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника из «Зенита» в «Краснодар».

Напомним, что «быки» арендовали 27-летнего россиянина до конца сезона с правом возможного выкупа.

– Правда, что за то, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона, Олег выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей?

– Это так. Но давайте не будем заострять на этом внимания. Олег – скромный парень и не хотел бы придавать данному факту особого значения. Сначала его вообще не желали отпускать, потом объявили сумму – 2 миллиона евро за аренду на 10 игр. Олег сразу дал нам инструкцию: хочу играть, деньги не должны стать препятствием. Сперва это помогло договориться с «Краснодаром» о зарплате. А когда зашли в тупик в переговорах в сумме аренды и оплате игры против «Зенита», Олег, чтобы решить это быстрее, взял расходы на себя. Мы его поддержали в этом морально. И не только.