РФПЛ с сезона-2018/19 может сменить название и логотип

РФПЛ с сезона-2018/19 может изменить логотип и название. Об этом заявил директор по стратегии и развитию Премьер-лиги Евгений Савин.

«Однозначно освежим логотип, планируем сделать его более доступным современной аудитории.

В ближайшее время завершится тендер на разработку визуальных атрибутов, привлечены десять компаний. В планах – запустить бренд с нового сезона.

Лига пока не определилась, будет ли менять название, но приняла принципиальное решение продвигать один бренд – либо РФПЛ, либо чемпионат России по футболу. На наш взгляд, это поспособствует узнаваемости», – сказал Савин.