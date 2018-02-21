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    РФПЛ с сезона-2018/19 может сменить название и логотип

    РФПЛ с сезона-2018/19 может изменить логотип и название. Об этом заявил директор по стратегии и развитию Премьер-лиги Евгений Савин.

    «Однозначно освежим логотип, планируем сделать его более доступным современной аудитории.

    В ближайшее время завершится тендер на разработку визуальных атрибутов, привлечены десять компаний. В планах – запустить бренд с нового сезона.

    Лига пока не определилась, будет ли менять название, но приняла принципиальное решение продвигать один бренд – либо РФПЛ, либо чемпионат России по футболу. На наш взгляд, это поспособствует узнаваемости», – сказал Савин.

    Источник: ТАСС

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    21.02.2018 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +842

      sined1951 22 февраля 2018, 16:27

      Лишние деньги появились, нам их логотип до лампочки, мы их и так узнаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 23:45

      Не поможет...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 февраля 2018, 21:57

      Кому "продались" на этот раз?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 21:05

      Работа идет полным ходом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 19:29

      других то проблем конечно нет только дизайн да название менять, работнички)

      6
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