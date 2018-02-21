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    Старейший футболист России подозревается в организации заказного убийства

    Экс-президент «Союз-Газпром» Владимир Тумаев задержан в Ижевске.

    71-летнего бизнесмена подозревают в организации заказного убийства по предварительному сговору группой лиц (пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России). При этом известно, что жертве нападения удалось выжить. Иные участники преступления на данный момент не установлены», – сообщает информационное агентство «Удмуртия».

    Тумаев включен в российскую Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого возрастного футболиста. В 2005 году нападающий завершил карьеру в возрасте 58 лет, выступая за «Газовик-Газпром» (нынешний «Зенит-Ижевск»). Примечательно, что Тумаев начал карьеру в 43 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 14:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 февраля 2018, 19:40

      По поводу заказного убийства сказать не чего! А вот в 43-года заиграл! Не знаю, аплодировать или плакать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 18:01

      пусть теперь на зоне играет может новый рекорд там поставит до конца своих дней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 17:32

      НУ ПРОСТО КРУТЕЙШАЯ НОВОСТЬ. ОТЛИЧНАЯ РАБОТА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 февраля 2018, 16:54

      Жаль,что в Европе не заиграл...ведь спортивная форма позволяла.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 февраля 2018, 15:16

      Если на Мудко покушались- помиловать, но не награждать. Надо было завалить козла...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 21 февраля 2018, 15:14

      Конкурента за звание старейшего пытался устранить?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 21 февраля 2018, 15:06

      Легенда. Рано завершил...мог бы и за сборную сыграть на ЧМ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 февраля 2018, 15:05

      знаменитый ВоваТурман..
      Братва с Бомбардира за тебя,Брат..)
      мы с тобой.на Бомбардире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 14:49

      Выходил на замену, чтобы пробить 11-метровый

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 14:43

      Измученная моя Россия... Прости нас

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Антон bx14e 21 февраля 2018, 15:06

      да не хныкай..за всех.
      итак ...

      0
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