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  • Старейший футболист России подозревается в организации заказного убийства

Старейший футболист России подозревается в организации заказного убийства

21 февраля 2018, 14:10
13

Экс-президент «Союз-Газпром» Владимир Тумаев задержан в Ижевске.

71-летнего бизнесмена подозревают в организации заказного убийства по предварительному сговору группой лиц (пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России). При этом известно, что жертве нападения удалось выжить. Иные участники преступления на данный момент не установлены», – сообщает информационное агентство «Удмуртия».

Тумаев включен в российскую Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого возрастного футболиста. В 2005 году нападающий завершил карьеру в возрасте 58 лет, выступая за «Газовик-Газпром» (нынешний «Зенит-Ижевск»). Примечательно, что Тумаев начал карьеру в 43 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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shahor
1519212120
Он такой же футболист как Лукашенко хоккеист или Путин самбист.
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zigbert
1519213027
Серьезная статья.
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Антон bx14e
1519213404
Измученная моя Россия... Прости нас
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DOCTOR PENALTY
1519213756
Выходил на замену, чтобы пробить 11-метровый
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shinnik
1519214718
знаменитый ВоваТурман.. Братва с Бомбардира за тебя,Брат..) мы с тобой.на Бомбардире.
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BigFanFCRV
1519214774
Легенда. Рано завершил...мог бы и за сборную сыграть на ЧМ
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Павелий
1519215281
Конкурента за звание старейшего пытался устранить?
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Чикомас
1519215387
Если на Мудко покушались- помиловать, но не награждать. Надо было завалить козла...
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Kulimen
1519221285
Жаль,что в Европе не заиграл...ведь спортивная форма позволяла.
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Полная Канистра
1519225317
пусть теперь на зоне играет может новый рекорд там поставит до конца своих дней
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