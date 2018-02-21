Старейший футболист России подозревается в организации заказного убийства

Экс-президент «Союз-Газпром» Владимир Тумаев задержан в Ижевске.

71-летнего бизнесмена подозревают в организации заказного убийства по предварительному сговору группой лиц (пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России). При этом известно, что жертве нападения удалось выжить. Иные участники преступления на данный момент не установлены», – сообщает информационное агентство «Удмуртия».

Тумаев включен в российскую Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого возрастного футболиста. В 2005 году нападающий завершил карьеру в возрасте 58 лет, выступая за «Газовик-Газпром» (нынешний «Зенит-Ижевск»). Примечательно, что Тумаев начал карьеру в 43 года.