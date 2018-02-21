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    Монтелла: «Чтобы остановить Санчеса, нам понадобится трос. Погба? Надеюсь, он вообще не сыграет»

    Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матчей против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Наши болельщики хотят, чтобы мы сотворили историю. Мы, конечно же, хотим их порадовать.

    Я рад встрече с «МЮ» и Моуринью, потому что он один из первопроходцев в футбольной методологии. Я читал его книги и изучал его матчи. Он был одним из моих кумиров, когда я начинал тренерскую карьеру.

    Алексис Санчес? Думаю, нам понадобится трос, чтобы его остановить. Поль Погба? Это самый дорогой игрок в истории после Неймара (итальянец ошибся, второе место после перехода из «Ливерпуля» в «Барселону» принадлежит Коутиньо – прим. «Бомбардира»). Если честно, я надеюсь, что он против нас вообще не сыграет», – сказал специалист.

    Начало встречи на стадионе имени Романа Санчеса Писхуана – в 22:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Calciomercato

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    21.02.2018 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 15:00

      Винченцо, а Болле футбольные методы чилийца остановить есть у вас в арсенале? А то, всё трос, убить. Страшно за Севилью и её будущее становится.

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