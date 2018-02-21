Tuttosport: «Милан» готов заплатить 25 миллионов за Джеко

«Милан» рассчитывает усилиться нападающим, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «россонери» проявляют интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко. Сообщается, что миланский клуб готов заплатить за 31-летнего футболиста сборной Боснии и Герцеговины 25 миллионов евро.

Напомним, в период зимнего трансферного окна на Джеко претендовал «Челси». Стороны не сошлись по условиям личного контракта.

В 32 матчах нынешнего сезона во всех турнирах Джеко забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.