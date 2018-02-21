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    Tuttosport: «Милан» готов заплатить 25 миллионов за Джеко

    «Милан» рассчитывает усилиться нападающим, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, «россонери» проявляют интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко. Сообщается, что миланский клуб готов заплатить за 31-летнего футболиста сборной Боснии и Герцеговины 25 миллионов евро.

    Напомним, в период зимнего трансферного окна на Джеко претендовал «Челси». Стороны не сошлись по условиям личного контракта.

    В 32 матчах нынешнего сезона во всех турнирах Джеко забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2018 12:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 21 февраля 2018, 23:43

      Одзозиде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 21 февраля 2018, 15:16

      Калинича используйте он тоже не хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 февраля 2018, 15:14

      Милан без денег ! Кого он еще хочет купить ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 21 февраля 2018, 13:42

      Его надо было покупать в 11-м году у Вольфсбурга.

      0
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