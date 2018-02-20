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    Гову: «Россия – фаворит чемпионата мира-2018»

    Бывший футболист сборной Франции Сидней Гову поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. Эксперт причислил нашу сборную к фаворитам.

    «Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели», – сказал Гову.

    В период с 2002 по 2010 годы форвард провел 49 матчей за сборную Франции (десять голов).

    Источник: ТАСС

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    20.02.2018 21:08
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 февраля 2018, 17:18

      в Украине и Польше проводился Чемпионат даже Европы...и где была Поольша и Украина?)))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:33

      раз у нас ЧМ проходит вот все и хотят добрые слова сказать, а так это конечно же неправда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 21 февраля 2018, 08:48

      Прикольно пошутил)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 февраля 2018, 04:39

      юар по такой логике тоже был фаворитом а стали первой командой хозяйкой не вышедшей из группы походу мы второй станем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 03:05

      Мудко проплатил за этот бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 20 февраля 2018, 23:46

      а представьте накаркает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 20 февраля 2018, 23:21

      с пистолетом у виска интервью давал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 февраля 2018, 23:11

      Стряхни чешую с ушей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 23:06

      Чтобы наши стали фаворитами, не представляю просто что в них вдолбить нужно и через какое место.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 20 февраля 2018, 22:51

      говнюьтк

      0
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