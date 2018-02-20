Гову: «Россия – фаворит чемпионата мира-2018»

Бывший футболист сборной Франции Сидней Гову поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. Эксперт причислил нашу сборную к фаворитам.

«Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели», – сказал Гову.

В период с 2002 по 2010 годы форвард провел 49 матчей за сборную Франции (десять голов).