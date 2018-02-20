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Гову: «Россия – фаворит чемпионата мира-2018»

20 февраля 2018, 21:08
29

Бывший футболист сборной Франции Сидней Гову поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. Эксперт причислил нашу сборную к фаворитам.

«Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели», – сказал Гову.

В период с 2002 по 2010 годы форвард провел 49 матчей за сборную Франции (десять голов).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Гову Сидней
Комментарии (29)
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I_R_O_N_M_A_N
1519150223
Хорошая дурь Сидни, где берешь)))
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Yurini
1519150383
Что куришь Сидней?!... Я в шоке! Конечно если Чемпионат Мира принимает там условная Бразилия или Испания и это их домашний мундиаль... то да фавориты безусловно! Аты кого в фавориты записал? Нам бы из группы без валидола выйти...
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Mario84
1519150506
Он, похоже, хоккей с мячом смотрит.
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insider_retro
1519150595
Сладкие слова для ушей, ожидающих халву))
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dendiesel
1519150950
Чушь полная)))
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alexa1995
1519151588
И тебя вылечат.
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Shogun
1519152369
Может аутсайдеры ЧМ-2018, букмекеры и то нас на 27 место ставят из 32
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ivanthebest
1519153880
Походу не рассчитал Сидней щедрость своих комплиментов)) Заплатили по "нашему тарифу", гораздо больше чем того требовалось, вот и ляпнул на радостях охинею, лишь бы понравилось заказчикам)
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belrus21
1519192110
Прикольно пошутил)))
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petrucho-spb
1519222706
в Украине и Польше проводился Чемпионат даже Европы...и где была Поольша и Украина?)))
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