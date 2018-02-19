Бубнов — о Фернандеше: «Вот каким должен быть современный плеймейкер»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом» (2:3).

«Локомотив» произвел очень хорошее впечатление во втором тайме. Считаю, что пенальти не было – судья ошибся. Команда с честью вышла из сложившейся ситуации.

Очень важно, что команда наигрывала эти атакующие связки во время сборов. И в матче с «Ниццей» уже было видно взаимопонимание. Виталий Денисов сыграл неудачно конечно. Он попал под нападающего, который его терзал. Команде надо было срочно перестраиваться по ходу игры, что и удалось сделать во втором тайме.

Фернандеш – топовый игрок чемпионата России. Он ведет команду вперед, такой конструктор игры. Он же еще и забивает помимо голевых пасов. Вот каким должен быть современный плеймейкер», — сказал Бубнов.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдет 22 февраля в Москве.