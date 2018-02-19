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    Бубнов — о Фернандеше: «Вот каким должен быть современный плеймейкер»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом» (2:3).

    «Локомотив» произвел очень хорошее впечатление во втором тайме. Считаю, что пенальти не было – судья ошибся. Команда с честью вышла из сложившейся ситуации.

    Очень важно, что команда наигрывала эти атакующие связки во время сборов. И в матче с «Ниццей» уже было видно взаимопонимание. Виталий Денисов сыграл неудачно конечно. Он попал под нападающего, который его терзал. Команде надо было срочно перестраиваться по ходу игры, что и удалось сделать во втором тайме.

    Фернандеш – топовый игрок чемпионата России. Он ведет команду вперед, такой конструктор игры. Он же еще и забивает помимо голевых пасов. Вот каким должен быть современный плеймейкер», — сказал Бубнов.

    Ответный матч между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдет 22 февраля в Москве.

    Источник: Спорт FM

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    19.02.2018 19:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 10:59

      Здесь Бубнов пожалуй прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 10:35

      это давно понятно было, Америку не открыл.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Costazzz 20 февраля 2018, 10:15

      Что вы за ушлепки, 100% футбола выходит по понедельникам, что и привели в этой статье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2018, 22:40

      В запое был? Заходи на опохмел.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2018, 22:37

      Бубнов, будь человеком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 21:04

      Здесь Александр Викторович прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 февраля 2018, 20:40

      давно за ним следил..единственное,за что можно Смородскую поблагодарить..

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:13

      бубон где тебя носило или только проснулся . Такую афигенную новость состряпал а мы не знали что есть такой плеймейкер

      7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:17

      Он занят был, дву-у-ойки Спартаку ставил!!!

      2
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