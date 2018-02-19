В «Реале» ждут результатов обследования травмированного Марсело

Защитник «Реала» Марсело досрочно покинул поле в матче испанской Примеры с «Бетисом». Футболист получил повреждение задней поверхности бедра, что ставит под вопрос его возможное участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Сейчас нам нужно подождать. Посмотрим, что скажут врачи. Ему пришлось покинуть поле, и это плохая новость, очень плохая.

Через два дня узнаем точный срок его восстановления», – рассказал после матча директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

Стоит отметить, что ранее травму связок колена получил полузащитник «Реала» Тони Кроос. Его участие в матче с «ПСЖ» также находится под вопросом.