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    В «Реале» ждут результатов обследования травмированного Марсело

    Защитник «Реала» Марсело досрочно покинул поле в матче испанской Примеры с «Бетисом». Футболист получил повреждение задней поверхности бедра, что ставит под вопрос его возможное участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Сейчас нам нужно подождать. Посмотрим, что скажут врачи. Ему пришлось покинуть поле, и это плохая новость, очень плохая.

    Через два дня узнаем точный срок его восстановления», – рассказал после матча директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

    Стоит отметить, что ранее травму связок колена получил полузащитник «Реала» Тони Кроос. Его участие в матче с «ПСЖ» также находится под вопросом.

    Источник: Football Espana

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    19.02.2018 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 20 февраля 2018, 08:56

      задняя поверхность бедра..2-3 недели минимум, если дернул мышцу. ждем результатов

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