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    Бернард: «Будем стараться использовать свои лучшие стороны и слабые места «Ромы»

    Полузащитник донецкого «Шахтера» Бернард ждет сложного противостояния с «Ромой» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению бразильца, в составе римлян собраны одни из лучших футболистов мира.

    «Нынешний сезон стал для меня особенным, я очень доволен, рад, что смог помочь «Шахтеру» голами и передачами. Но не только я, а вся наша команда невероятно здорово играет в турнире, что отражает и работу главного тренера.

    Мы выступили отлично, но это только первый шаг. Предстоят ответственные встречи с «Ромой» в 1/8 финала: должны сосредоточиться на них, понимая, насколько будет сложно. Для меня это одно из самых значимых противостояний сезона.

    Нет никаких сомнений в том, что футболисты римлян прекрасные исполнители, иначе бы не находились в «Роме» – клубе с богатой историей. Для нас важно осознавать их силу и качество как коллектива.

    Будем стараться реализовывать на поле все необходимое за миллисекунды, использовать свои лучшие стороны и слабые места соперника, ведь они есть у всех», – считает футболист.

    Первый матч 1/18 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится 21 февраля. Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    19.02.2018 06:32
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