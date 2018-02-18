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    Тер Стеген: «Уровень Неймара… его нельзя описать»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мнением о бывшем одноклубнике нападающем Неймаре.

    «Уровень Неймара… его нельзя описать. Он был очень важен для нас как человек и футболист.

    Все должны понимать, что он сейчас, может быть, хочет выиграть что-то еще. В том числе на личном уровне. Только он знает, почему он принял решение уйти, а мы должны компенсировать его отсутсвие, что сделать непросто. Класс Неймара очень высок, но нам удалось восполнить потерю.

    Сейчас у нас довольно сильная команда», — сказал тер Стеген.

    Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года.

    Источник: ESPN

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    18.02.2018 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 февраля 2018, 20:12

      Стеген


      Интересно в каком классе сотрудники этого мега ресурса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 18 февраля 2018, 17:44

      Сказал Штеген, а в заголовке Стеген, может определиться надо?

      0
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