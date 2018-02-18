Тер Стеген: «Уровень Неймара… его нельзя описать»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мнением о бывшем одноклубнике нападающем Неймаре.

«Уровень Неймара… его нельзя описать. Он был очень важен для нас как человек и футболист.

Все должны понимать, что он сейчас, может быть, хочет выиграть что-то еще. В том числе на личном уровне. Только он знает, почему он принял решение уйти, а мы должны компенсировать его отсутсвие, что сделать непросто. Класс Неймара очень высок, но нам удалось восполнить потерю.

Сейчас у нас довольно сильная команда», — сказал тер Стеген.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года.