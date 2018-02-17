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    Примера. «Барселона» перед игрой с «Челси» победила «Эйбар»

    Состоялся матч 24 тура испанской Примеры между «Эйбаром» и «Барселоной». Гости победили, но лишь благодаря двум забитым мячам. Автором победного в первом тайме стал уругвайский нападающий Луис Суарес.

    Благодаря трем очкам каталонцы увеличили отрыв от второго места таблицы до десяти баллов.

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Эйбар – Барселона – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

    Гол: 0:1 – Суарес, 16; 0:2 – Альба, 88.

    «Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Ломбан, 46), Анхель, Арбилья, Инуи, Диоп (Эскаланте, 74), Дани Гарсия, Кике, Орельяна, Хордан (Шарлес, 83), Пенья.

    «Барселона»: тер Штеген, Пике, Умтити, Роберто (Семеду, 90+1), Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Коутиньо, 63), Паулиньо (Видаль, 74), Месси, Л. Суарес.

    Предупреждения: Орельяна, 58; Диоп, 66 – Иньеста, 48.

    Удаления: Орельяна, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 20:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 февраля 2018, 08:05

      Ну и что если победила,а Челси тоже победил в кубок Англии.И они закалотили больше чем они.Статья,)смотреть надо всем одинаково

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 февраля 2018, 20:06

      Так тренера Эйбара тоже удалили, а Орельяну нужно нервы лечить, псих редкий и не в первый раз такие удаления сзватывает

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shogun 17 февраля 2018, 20:18

      не говорика ! Истеричка еще тот !

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