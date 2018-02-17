Примера. «Барселона» перед игрой с «Челси» победила «Эйбар»

Состоялся матч 24 тура испанской Примеры между «Эйбаром» и «Барселоной». Гости победили, но лишь благодаря двум забитым мячам. Автором победного в первом тайме стал уругвайский нападающий Луис Суарес.

Благодаря трем очкам каталонцы увеличили отрыв от второго места таблицы до десяти баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Эйбар – Барселона – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Суарес, 16; 0:2 – Альба, 88.

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Ломбан, 46), Анхель, Арбилья, Инуи, Диоп (Эскаланте, 74), Дани Гарсия, Кике, Орельяна, Хордан (Шарлес, 83), Пенья.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Умтити, Роберто (Семеду, 90+1), Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Коутиньо, 63), Паулиньо (Видаль, 74), Месси, Л. Суарес.

Предупреждения: Орельяна, 58; Диоп, 66 – Иньеста, 48.

Удаления: Орельяна, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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