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    Скауты «Арсенала» посетили матч «Наполи» ради Инсинье и Кулибали

    Скауты «Арсенала» присутствовали на матче 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «РБ Лейпциг» (1:3), который состоялся в четверг в Италии.

    Сообщается, что разведчики «канониров» просматривали двух игроков неаполитанцев – защитника Калиду Кулибали и полузащитника Лоренцо Инсинье.

    Считается, что оба футболиста являются долгосрочными целями для главного тренера лондонцев Арсена Венгера.

    Также скауты красно-белых были впечатлены нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Реал».

    Источник: Football Italia

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    17.02.2018 13:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 17 февраля 2018, 14:25

      губа не дура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 17 февраля 2018, 14:16

      Нынешний Наполи катком пройдется по Арсеналу, Арсенал свое отжил и переход туда конец карьеры

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