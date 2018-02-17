Скауты «Арсенала» посетили матч «Наполи» ради Инсинье и Кулибали

Скауты «Арсенала» присутствовали на матче 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «РБ Лейпциг» (1:3), который состоялся в четверг в Италии.

Сообщается, что разведчики «канониров» просматривали двух игроков неаполитанцев – защитника Калиду Кулибали и полузащитника Лоренцо Инсинье.

Считается, что оба футболиста являются долгосрочными целями для главного тренера лондонцев Арсена Венгера.

Также скауты красно-белых были впечатлены нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Реал».