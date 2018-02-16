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    Черданцев не сомневается, что «Атлетик» пройдет «Спартак»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о перспективах московского «Спартака» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика».

    «Посмотрите результаты «Атлетика» на своем поле. «Реал» с «Барселоной» не всегда выигрывают в Бильбао, поэтому вопрос, думаю, закрыт.

    «Спартак» не та команда, которая может сыграть на ноль, а «Атлетик» не забивает дома редко. Так что интрига исчерпана», – убежден журналист.

    Напомним, что первая игра завершилась победой басков со счетом 3:1.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.02.2018 21:28
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 19 февраля 2018, 13:37

      Зря на Кутю наезжаете. Все в жизни бывает. Нормальный парень.
      Он себя еще покажет, вот увидите!!!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 февраля 2018, 15:26

      Не люблю журналистов, все они трепло.

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      Рейтинг: +880

      mishavandit 17 февраля 2018, 12:21

      никто уже не сомневается)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:02

      Может совсем не ездить в Бильбао?Лишние переезды,расходы.Черданцев будет не против.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 февраля 2018, 11:18

      Провидец.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 февраля 2018, 11:02

      "Гигант мысли"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 10:54

      согласен, но ведь надежда то умирает последней поэтому подождем и посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 17 февраля 2018, 07:53

      ностердамус сраный,всё равно Спартак лучший

      -1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 февраля 2018, 06:18

      Да никто не сомневается!!! После 1:3: было бы хотя-бы 2:3 хоть какой-то шанс а так ..

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      Рейтинг: +248

      Mihei888 17 февраля 2018, 00:52

      Спартак походу дела,делает что то другое,возможно ему интересней выиграть чемпионат))и играть опять в лиги чемпионв!

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