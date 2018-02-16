Черданцев не сомневается, что «Атлетик» пройдет «Спартак»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о перспективах московского «Спартака» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика».

«Посмотрите результаты «Атлетика» на своем поле. «Реал» с «Барселоной» не всегда выигрывают в Бильбао, поэтому вопрос, думаю, закрыт.

«Спартак» не та команда, которая может сыграть на ноль, а «Атлетик» не забивает дома редко. Так что интрига исчерпана», – убежден журналист.

Напомним, что первая игра завершилась победой басков со счетом 3:1.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?