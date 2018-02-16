Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев не сомневается, что «Атлетик» пройдет «Спартак»

16 февраля 2018, 21:28
36

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о перспективах московского «Спартака» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика».

«Посмотрите результаты «Атлетика» на своем поле. «Реал» с «Барселоной» не всегда выигрывают в Бильбао, поэтому вопрос, думаю, закрыт.

«Спартак» не та команда, которая может сыграть на ноль, а «Атлетик» не забивает дома редко. Так что интрига исчерпана», – убежден журналист.

Напомним, что первая игра завершилась победой басков со счетом 3:1.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1518806418
Атлетик тоже вчера победил против всякой логики и правил... Так почему бы не понадеяться на святой русский авось?) Верим в команду, пройти дальше крайне трудно будет, но главное победить в ответке, это нам вполне по силам! А там уже дальше посмотрим какой будет итоговый счёт.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1518806693
Догадливый малый.
Ответить
mihail200606
1518807126
очевидный вывод, не требующий гигантского напряжения мысли... забить 4!!! в Бильбао !!! невероятно просто.. первый матч не был каким то несчастным случаем,который может быть с любой командой - ужасная игра в обороне просто.. Бесчастных еще ересь какую то нес , что изза минусовой погоды Атлетик, мол, будет не способен на серьезную игру.. По факту оказалось наоборот ...
Ответить
Сильвербой
1518807728
Да никто не сомневается!!! Полный тренерский провал в этом матче! У меня нет слов описать что я думаю о кутепове, как можно было три банки привезти!!!???
Ответить
insider_retro
1518808417
До ответной встречи можно сколько угодно предполагать, обосновывать и заявлять! Если бы всё так было просто и предсказуемо, мы бы жили на прогнозах и на работу не ходили!))))
Ответить
ds21th
1518808954
Хорошая домашняя победа в этом розыгрыше евроарены есть - с Севильей, почему бы не заиметь и хорошую выездную победу? В футболе всякое бывает
Ответить
Алекc
1518809395
будет просто чудо если мы выиграем 0-3. но мы все равно верим.
Ответить
Shogun
1518812950
Баски дома больше 2х не пропускали и то только от Барсы и Атлетико, а с Реалом вообще 0-0
Ответить
Vlad_Tverskoy
1518813115
был вчера на матче... все все видели! Артем как бревно падал на выходах,Кутепов вообще как третий раз в обороне играл,игра нервная, что с мячом делать пол команды вообще не знало...какие то нелепые навесы,Комбаров вообще деградирует,Промеса перекрыли и вот нет промеса как будто на поле! Ханни с Зе после замены немного обострили... но главное скорость!!!ее не было а главное не кто даже не пытался бежать изо всех сил!!! А больше всего обидно что при любом корявом пасе,футболисты разводили руками в сторону напарника,типа друг ну как так я же классно дал прям в ногу! Мельгарехо и Адриано без нареканий!!! Да и народ на стадионе замерз походу....на дерби с ЦСКА орали громче и больше чем вчера....мы надрываемся а рядом все молчат как пенис во рту... стыдно краснобелые....
Ответить
Shogun
1518813859
Баски максимум пропускали 2 мяча в ворота и то, это были Барса и Атлетико, а Спартак уже показал свой уровень и даже не удивительно, что все товарники слили и на-будущее Плох тот спортсмен который не хочет выигрывать каждое соревнование или матч, игра уже показала, что на практике
Ответить
Главные новости
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
4
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
2
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
4
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Все новости
Все новости
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
3
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
16
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+