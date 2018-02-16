The Mirror: Терри вернется в «Челси» на должность тренера

В среду «Бомбардир» писал о том, что защитник «Астон Виллы» Джон Терри определится со своим будущим в мае.

Согласно Mirror, 37-летний англичанин планирует вернуться в «Челси», который покинул в июле прошлого года после 17 лет выступлений. О характере возможной тренерской работы Терри не сообщается.

Текущий контракт футболиста с «вилланами» рассчитан до июля.

В составе «пенсионеров» Терри выиграл 17 трофеев, включая пять титулов английской Премьер-лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.