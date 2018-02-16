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    The Mirror: Терри вернется в «Челси» на должность тренера

    В среду «Бомбардир» писал о том, что защитник «Астон Виллы» Джон Терри определится со своим будущим в мае.

    Согласно Mirror, 37-летний англичанин планирует вернуться в «Челси», который покинул в июле прошлого года после 17 лет выступлений. О характере возможной тренерской работы Терри не сообщается.

    Текущий контракт футболиста с «вилланами» рассчитан до июля.

    В составе «пенсионеров» Терри выиграл 17 трофеев, включая пять титулов английской Премьер-лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.02.2018 12:38
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 18:08

      правильно что не забывают и должность предлагают столько лет верной службы команде не должны проходить незамеченными, он это полностью заслужил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 13:29

      Терри легенда Челси и сборной Англии.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 16 февраля 2018, 13:23

      Ну а куда же еще тренером , только домой в Челси .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 февраля 2018, 13:17

      В молодежку опыта набиратся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:08

      Звёзды должны возвращаться домой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 февраля 2018, 13:01

      Это было бы очень правильным решением..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 16 февраля 2018, 12:57

      Нормально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 16 февраля 2018, 12:49

      Не против, как помощник Контэ

      -1
      Ответить
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