Набиуллин: «Зенит» – лучший клуб России»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился мнением о переходе в петербургский клуб из «Рубина».

Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. За казанскую команду футболист выступал с 2010 года.

– Эльмир, добро пожаловать в «Зенит»! Как настроение?

– Спасибо! Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за «Зенит». Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре.

– Если верить газетам, история с вашим переходом тянется довольно давно, еще несколько лет назад. Почему не получилось раньше и почему все сложилось сейчас?

– Да, «Зенит» уже долгое время проявлял ко мне интерес, но «Рубин» – это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг.