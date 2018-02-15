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    Набиуллин: «Зенит» – лучший клуб России»

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился мнением о переходе в петербургский клуб из «Рубина».

    Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. За казанскую команду футболист выступал с 2010 года.

    – Эльмир, добро пожаловать в «Зенит»! Как настроение?

    – Спасибо! Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за «Зенит». Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре.

    – Если верить газетам, история с вашим переходом тянется довольно давно, еще несколько лет назад. Почему не получилось раньше и почему все сложилось сейчас?

    – Да, «Зенит» уже долгое время проявлял ко мне интерес, но «Рубин» – это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.02.2018 22:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 17 февраля 2018, 14:47

      Ага! Всегда мечтал играть за зенит,люблю этот замечательный город,Манчини-великий тренер...Очередной ануслизатор,протирающий скамейку.Довольно жалкое зрелище.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 февраля 2018, 14:27

      «Зенит» – лучший клуб России, это мы знаем, а вот кто такой Набиуллин, не знаем. Лично я - и знать не хочу. Подсовывают Манчини всякое г-но.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 12:28

      Только бы не заговорил по дзюбовски про титул.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:40

      все так говорят когда в новую команду переходят, посмотрим что дальше будет. только удивляют слова что в Казани всего достиг, хочется спросить чего???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      rizonator 16 февраля 2018, 09:26

      Ага, Питер лучший город, Зенит самый популярный клуб, доллар лучшая валюта, бенджамин Франклин любимое изображение... слышали таких

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 16 февраля 2018, 08:55

      Ну ясно ))))) теперь всячески надо прогибаться !

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 февраля 2018, 03:37

      Посмотрим что ты запоёшь к концу сезона, просидев всё это время на лавке...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 февраля 2018, 00:14

      Неужели тоже за титулами приехал?

      0
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 16 февраля 2018, 00:02

      Набиуллин: с детства болею за Зенит!

      1
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      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich 15 февраля 2018, 23:39

      Каждый кулик начинает славить своё болото! а ты у бакланов спросил? они согласны?

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