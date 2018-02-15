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Набиуллин: «Зенит» – лучший клуб России»

15 февраля 2018, 22:04
24

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился мнением о переходе в петербургский клуб из «Рубина».

Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. За казанскую команду футболист выступал с 2010 года.

– Эльмир, добро пожаловать в «Зенит»! Как настроение?

– Спасибо! Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за «Зенит». Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре.

– Если верить газетам, история с вашим переходом тянется довольно давно, еще несколько лет назад. Почему не получилось раньше и почему все сложилось сейчас?

– Да, «Зенит» уже долгое время проявлял ко мне интерес, но «Рубин» – это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Набиуллин Эльмир
Комментарии (24)
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Illars
1518721593
конечно, конечно. не лизнул - на лавку!
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Sanek85
1518721736
За лавэ потянулся, а не за новыми целями! Жополиз!!!
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truded
1518722462
посмотрим, как часто будешь выходить в основе, мягкий ты язычок))
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!ce man
1518723056
КАК НАБИУЛИН И ОЗДОЕВ ЗАПЕЛИ КЛАСНО,АЖ СМЕШНО БЛ*ТЬ, ИНТЕРЕСНО ВО СКОЛЬКО РАЗ ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА?
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avera
1518724444
Интересная политика зенита- ослаблять конкурентов покупкой у них игроков и сажать на лавку.И всё за народные деньги.А если большенство населения страны против такого отношения.Или главнюк разрешил- можно делать что хочешь?
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Вомбат
1518724945
Нет, Эльмир. Лучший клуб сегодня Ниццу в Ницце дернул.
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все_будет_AUDI
1518725195
Набиуллин: «Зенит» – лучший клуб России Наконец то смогу купить спорткар
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Павелий
1518725654
И лавка тёплая, с газовым подогревом!
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арейская
1518741420
Посмотрим что ты запоёшь к концу сезона, просидев всё это время на лавке...
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rizonator
1518762412
Ага, Питер лучший город, Зенит самый популярный клуб, доллар лучшая валюта, бенджамин Франклин любимое изображение... слышали таких
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