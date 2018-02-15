Набиуллин и Оздоев перешли в «Зенит»

Игроки «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев перешли в «Зенит». Контракты с футболистами рассчитаны на 4,5 года.

По неофициальным данным, за Набиуллина сине-бело-голубые заплатили 4,5 миллиона евро, за Оздоев – 3,3.

«Зенит» приветствует Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 14 матчей и забил один гол. В активе Оздоева – 19 игр, один забитый мяч и две результативные передачи.