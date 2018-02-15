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    Набиуллин и Оздоев перешли в «Зенит»

    Игроки «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев перешли в «Зенит». Контракты с футболистами рассчитаны на 4,5 года.

    По неофициальным данным, за Набиуллина сине-бело-голубые заплатили 4,5 миллиона евро, за Оздоев – 3,3.

    «Зенит» приветствует Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении клуба.

    В нынешнем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 14 матчей и забил один гол. В активе Оздоева – 19 игр, один забитый мяч и две результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.02.2018 21:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 17 февраля 2018, 09:48

      Все в Зенит Ура

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 17 февраля 2018, 01:03

      ДОБРО пожаловать на скамейку ЗАПАСНЫХ!!!! ДЛЯ ЧЕГО???? ДЛЯ КОГО????ЗЕНИТ СКУПАЕТ ПРОГРЕСИВНЫХ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 16 февраля 2018, 20:27

      зачем они зениту не понимаю))))бедные парни лавка за вами запатентованная

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:35

      ну удачи им там, может хоть эти заиграют а не на лавке осядут.

      2
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      Рейтинг: +206

      andromend 16 февраля 2018, 10:34

      Вот,интересно,Миллер на пенсию уйдет... ,придет какой нибудь Сидоров,болеющий за Спам,допустим.....
      Вот тогда набиулины оздоевы и типа соловьевы и пригодятся.Зенит о будущем думает.Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +819

      diktatop 16 февраля 2018, 09:01

      через год как рязанцев напишут что не за длинным рублем в зинит переходили...

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 февраля 2018, 00:29

      Наша селекция в своём стиле... Вот кому-кому, а нам то Набиуллин точно был нужнее, но в клубе видимо решили иначе... Нет слов

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 15 февраля 2018, 23:06

      Малафеев после снимка: "Так парни сдаём футболки, лопаты в коридоре, снег на улице" ))))))

      7
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 15 февраля 2018, 22:49

      По Набиуллину только за, а зачем Оздоев, не понимаю, второй ерохин

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 15 февраля 2018, 22:19

      Кто в курсе, на 1/8 ЛЕ их могут заявить? или уже все

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