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Набиуллин и Оздоев перешли в «Зенит»

15 февраля 2018, 21:42
22

Игроки «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев перешли в «Зенит». Контракты с футболистами рассчитаны на 4,5 года.

По неофициальным данным, за Набиуллина сине-бело-голубые заплатили 4,5 миллиона евро, за Оздоев – 3,3.

«Зенит» приветствует Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 14 матчей и забил один гол. В активе Оздоева – 19 игр, один забитый мяч и две результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир
Комментарии (22)
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acor94
1518720882
Надеюсь удачно впишутся в состав, желаю удачи, парни молодые и перспективные. Если все пойдет хорошо, то в сборную на ЧМ попадут.
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Mario84
1518721022
Теперь мы услышим о них летом, когда в аренду попросятся( Сколько ещё игроков загубит "народное достояние"?
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Sashka Reshetov
1518721759
Ещё 2 загубленных игрока. Особенно жалко Набиуллина. Молодой парень, пересрал всю карьеру бабками. Да и Магу жалко. С Бердыевым , возможно , начал бы заново прогрессировать. Может толк был бы... Ну зато парни обеспечили себе жизнь на дООООООООлгие годы вперёд!!! Давайте за них хоть в этом порадуемся. P.s. У Эльмира хоть шанс может появиться, если Кришито уйдёт летом, а вот Оздоеву очень сильно надо будет стараться, чтобы хоть иногда на замену выходить.
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jet andy
1518722237
Оздоев - непонятный трансфер.
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acor94
1518722378
Кто в курсе, на 1/8 ЛЕ их могут заявить? или уже все
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ТИНКИ-ВИНКИ
1518725174
Малафеев после снимка: "Так парни сдаём футболки, лопаты в коридоре, снег на улице" ))))))
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diktatop
1518760917
через год как рязанцев напишут что не за длинным рублем в зинит переходили...
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andromend
1518766466
Вот,интересно,Миллер на пенсию уйдет... ,придет какой нибудь Сидоров,болеющий за Спам,допустим..... Вот тогда набиулины оздоевы и типа соловьевы и пригодятся.Зенит о будущем думает.Молодцы.
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OfaZavr
1518766535
ну удачи им там, может хоть эти заиграют а не на лавке осядут.
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ZENIT84,
1518802020
зачем они зениту не понимаю))))бедные парни лавка за вами запатентованная
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