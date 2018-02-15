Джикия: «Боккетти знает русский язык лучше, чем Тигиев»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время прямого эфира в «Одноклассниках» рассказал о взаимопонимании с иностранными партнерами.

Ранее футболист прокомментировал ситуацию с твитом про «шоколадки», за который КДК РФС вынес ему замечание.

– Когда играешь с иностранцем, есть понимание, что нужно знать язык, на котором общаешься?

– Не знаю. Например, Сальваторе Боккетти знает русский язык лучше Тигиева (смеется). Сердар Таски тоже и русский понимает, и я английский прибавил.