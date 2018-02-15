Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Боккетти знает русский язык лучше, чем Тигиев»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время прямого эфира в «Одноклассниках» рассказал о взаимопонимании с иностранными партнерами.

    Ранее футболист прокомментировал ситуацию с твитом про «шоколадки», за который КДК РФС вынес ему замечание.

    – Когда играешь с иностранцем, есть понимание, что нужно знать язык, на котором общаешься?

    – Не знаю. Например, Сальваторе Боккетти знает русский язык лучше Тигиева (смеется). Сердар Таски тоже и русский понимает, и я английский прибавил.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2018 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 12:23

      В общении и язык изучается лучше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Kovesh 15 февраля 2018, 19:43

      Да и сам Джикия не очень по-русски!))) Закидайте меня какашками... ахахаха..)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 19:42

      В общем разговаривают на уссывонском.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 15 февраля 2018, 19:40

      К сожалению Каррера как то упорно не хочет учить русский.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11