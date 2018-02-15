Джикия: «Твит про шоколадки? У нас в команде все над этим посмеялись»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение по поводу скандальной ситуации с его сообщением в твиттере.

Напомним, что россиянин в шутку назвал темнокожих футболистов «Спартака» «шоколадками». Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским.

«Об этом даже не хочется вспоминать и разговаривать. Это была шутка, которая кому-то где-то не понравилась. Больше ничего не скажу. У нас в команде все посмеялись над тем, что кому-то что-то там не понравилось.

Удивила ли реакция? Самое главное, что ребята, с кем я делал это видео, вместе со мной посмеялись и сказали, что это полный бред», – сообщил Джикия в социальной сети «Одноклассники», отвечая на вопросы болельщиков.