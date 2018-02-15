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    Джикия: «Твит про шоколадки? У нас в команде все над этим посмеялись»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение по поводу скандальной ситуации с его сообщением в твиттере.

    Напомним, что россиянин в шутку назвал темнокожих футболистов «Спартака» «шоколадками». Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским.

    «Об этом даже не хочется вспоминать и разговаривать. Это была шутка, которая кому-то где-то не понравилась. Больше ничего не скажу. У нас в команде все посмеялись над тем, что кому-то что-то там не понравилось.

    Удивила ли реакция? Самое главное, что ребята, с кем я делал это видео, вместе со мной посмеялись и сказали, что это полный бред», – сообщил Джикия в социальной сети «Одноклассники», отвечая на вопросы болельщиков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 18:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 12:02

      Все об этом уже начали забывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 15 февраля 2018, 18:30

      ....та базара нееет!....но трахтенберг, надеюсь, получил по мусалам ...такую глупость допустил!

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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 18:27

      Сегодня шоколадки немного затвердеют на морозе, а потом оттают и назабивают.

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