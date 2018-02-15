«Рубин» предлагает Нобоа меньшую зарплату, чем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может вернуться в «Рубин», в составе которого он выступал ранее. Казанский клуб готов подписать 32-летнего эквадорца на правах свободного агента. Кроме того, футболист существенно потеряет в зарплате: сейчас в «Зените» Нобоа получает 2,3 миллиона евро в год по договору, рассчитанному до июня 2020-го.

Полузащитник раздумывает над предложением, но известно, что он не готов терять в зарплате. Ранее сообщалось, что «Зенит» расторгнет контракт с Нобоа после перехода полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.