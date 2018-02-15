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    «Рубин» предлагает Нобоа меньшую зарплату, чем в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может вернуться в «Рубин», в составе которого он выступал ранее. Казанский клуб готов подписать 32-летнего эквадорца на правах свободного агента. Кроме того, футболист существенно потеряет в зарплате: сейчас в «Зените» Нобоа получает 2,3 миллиона евро в год по договору, рассчитанному до июня 2020-го.

    Полузащитник раздумывает над предложением, но известно, что он не готов терять в зарплате. Ранее сообщалось, что «Зенит» расторгнет контракт с Нобоа после перехода полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2018 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 февраля 2018, 19:13

      вот Мага молодец... если Нобоа выставят из Зенита из-за Оздоева и Нобоа придёт в Рубин, то пожалуй Магомет сделал большое дело для Рубина!!!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 февраля 2018, 12:00

      а говорил что играть хочет и деньги не имеют значения

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 февраля 2018, 11:36

      вряд ли пойдёт ведь пенсия скоро

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