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    Капитан «Црвены Звезды» Дональд: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»

    Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд, который выступал за саранскую «Мордовию» в 2014-2016 годах, считает, что на результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве может дополнительно повлиять холодная погода. Он отметил, что в первой встрече российскую команду здорово выручил голкипер Игорь Акинфеев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

    – Ожидали, что матч против ЦСКА выйдет таким напряженным?

    – Конечно, это был очень сложный матч для «Црвены». Но ЦСКА – крайне серьезный соперник. Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.

    – Ваша команда создала несколько очень хороших моментов, но так и не смогла их реализовать...

    – Игорь Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с «Црвеной» он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.

    – Как оцените шансы вашей команды в ответной игре?

    – Точно могу сказать, что будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА.

    Источник: Известия

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    15.02.2018 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 февраля 2018, 18:02

      по традиции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 февраля 2018, 11:25

      Объективное высказывание, с которым трудно не согласиться. Сказано четко и по делу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 февраля 2018, 10:39

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 февраля 2018, 09:28

      это так...

      0
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