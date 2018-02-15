Капитан «Црвены Звезды» Дональд: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»

Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд, который выступал за саранскую «Мордовию» в 2014-2016 годах, считает, что на результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве может дополнительно повлиять холодная погода. Он отметил, что в первой встрече российскую команду здорово выручил голкипер Игорь Акинфеев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

– Ожидали, что матч против ЦСКА выйдет таким напряженным?

– Конечно, это был очень сложный матч для «Црвены». Но ЦСКА – крайне серьезный соперник. Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.

– Ваша команда создала несколько очень хороших моментов, но так и не смогла их реализовать...

– Игорь Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с «Црвеной» он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.

– Как оцените шансы вашей команды в ответной игре?

– Точно могу сказать, что будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА.