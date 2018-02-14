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  • Адриано: «Отдам все силы, чтобы помочь «Спартаку» выйти в финал Лиги Европы»

Адриано: «Отдам все силы, чтобы помочь «Спартаку» выйти в финал Лиги Европы»

14 февраля 2018, 20:40
11

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

«У «Атлетика» есть игровая практика в испанском чемпионате, он должен быть в хорошей физической форме. У него нет длительной паузы, а мы два месяца без футбола. В этом их преимущество, но мы приложим все усилия, чтобы тоже быть на ходу. Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние. Нам нужно превзойти соперника в желании и психологии, чтобы показать наш лучший футбол.

Я очень рад, что выигрывал Лигу Европы. Чтобы достичь наших целей, мы должны всегда сохранять максимальную концентрацию на поле. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь «Спартаку» выйти в финал», — сказал Адриано.

Матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет завтра в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига Европы Спартак Атлетик Адриано Луис
Комментарии (11)
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zigbert
1518631192
Достаточно амбициозные и правильные слова.
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kvm5
1518631671
завтра посмотрим
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Полная Канистра
1518632415
похвальное стремление только так и надо на поле выходить
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insider_retro
1518632424
Правильно - силы надо и можно тратить - это восполнимый ресурс! А вот голы надо забивать обязательно и попытки в холостую не тратить! Удачи в серьёзном противоборстве!
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3a zenit
1518635657
в Испании вас будет ждать ад.Решать нужно сейчас.
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RedWhiteFans2
1518640022
Только 100% отдача всей команды может принести результат. Удачи всем в Спартаке!!!
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DOCTOR PENALTY
1518640946
Мы верим!
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Александ1982
1518643228
атака не подведет, да и средняя линия в норме, а вот защита((( но все равно будем болеть за наших
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Диктор
1518665320
Дай то Бог-мы верим в вас.
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OfaZavr
1518680537
это правильно, все остальные тоже должны выкладываться на полную и стремиться к достижению цели!
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