Адриано: «Отдам все силы, чтобы помочь «Спартаку» выйти в финал Лиги Европы»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

«У «Атлетика» есть игровая практика в испанском чемпионате, он должен быть в хорошей физической форме. У него нет длительной паузы, а мы два месяца без футбола. В этом их преимущество, но мы приложим все усилия, чтобы тоже быть на ходу. Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние. Нам нужно превзойти соперника в желании и психологии, чтобы показать наш лучший футбол.

Я очень рад, что выигрывал Лигу Европы. Чтобы достичь наших целей, мы должны всегда сохранять максимальную концентрацию на поле. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь «Спартаку» выйти в финал», — сказал Адриано.

Матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет завтра в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.