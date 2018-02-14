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    Адриано: «Отдам все силы, чтобы помочь «Спартаку» выйти в финал Лиги Европы»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

    «У «Атлетика» есть игровая практика в испанском чемпионате, он должен быть в хорошей физической форме. У него нет длительной паузы, а мы два месяца без футбола. В этом их преимущество, но мы приложим все усилия, чтобы тоже быть на ходу. Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние. Нам нужно превзойти соперника в желании и психологии, чтобы показать наш лучший футбол.

    Я очень рад, что выигрывал Лигу Европы. Чтобы достичь наших целей, мы должны всегда сохранять максимальную концентрацию на поле. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь «Спартаку» выйти в финал», — сказал Адриано.

    Матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет завтра в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 20:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 10:42

      это правильно, все остальные тоже должны выкладываться на полную и стремиться к достижению цели!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 февраля 2018, 06:28

      Дай то Бог-мы верим в вас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 февраля 2018, 00:20

      атака не подведет, да и средняя линия в норме, а вот защита((( но все равно будем болеть за наших

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 23:42

      Мы верим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 февраля 2018, 23:27

      Только 100% отдача всей команды может принести результат. Удачи всем в Спартаке!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 февраля 2018, 22:14

      в Испании вас будет ждать ад.Решать нужно сейчас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 февраля 2018, 21:20

      Правильно - силы надо и можно тратить - это восполнимый ресурс!
      А вот голы надо забивать обязательно и попытки в холостую не тратить!
      Удачи в серьёзном противоборстве!

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2018, 21:20

      похвальное стремление только так и надо на поле выходить

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 14 февраля 2018, 21:07

      завтра посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 20:59

      Достаточно амбициозные и правильные слова.

      6
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