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    Гамшик: «Пришла очередь «Наполи» выиграть Серию А»

    Капитан «Наполи» Марек Гамшик оценил перспективы команды на победу в чемпионате Италии.

    «Прошло больше половины сезона, и мы идем вровень с «Ювентусом». Другие команды отпустили нас вперед. Возможно, в ближайшее время уже не будет такой возможности, поэтому мы будем стараться изо всех сил.

    «Ювентус» – клуб первого эшелона стоимость около 600 миллиона. Мы близки к невероятному достижению и готовы к нему.

    Пришла наша очередь. Нас нельзя сравнить с «Ювентусом», но в этом голоде и есть наше преимущество», – сказал 30-летний футболист сборной Словакии.

    В текущем сезоне Гамшик принял участие в 33 матчах всех турниров, забив пять голов и отдав три результативные передачи.

    После 23 туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с 63 очками и опережает «бьянконери» на один балл.

    Источник: Sport1.de

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    14.02.2018 19:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +160

      odin1973 14 февраля 2018, 22:27

      Удачи им. Болел за Наполи ещё во времена Марадоны

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 20:30

      Марек- и я того же мнения...пора!!!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 20:00

      Тяжело будет бороться с Юве!!!

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