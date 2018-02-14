Гамшик: «Пришла очередь «Наполи» выиграть Серию А»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик оценил перспективы команды на победу в чемпионате Италии.

«Прошло больше половины сезона, и мы идем вровень с «Ювентусом». Другие команды отпустили нас вперед. Возможно, в ближайшее время уже не будет такой возможности, поэтому мы будем стараться изо всех сил.

«Ювентус» – клуб первого эшелона стоимость около 600 миллиона. Мы близки к невероятному достижению и готовы к нему.

Пришла наша очередь. Нас нельзя сравнить с «Ювентусом», но в этом голоде и есть наше преимущество», – сказал 30-летний футболист сборной Словакии.

В текущем сезоне Гамшик принял участие в 33 матчах всех турниров, забив пять голов и отдав три результативные передачи.

После 23 туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с 63 очками и опережает «бьянконери» на один балл.