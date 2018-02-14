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    Мхитарян: «Озил – лучший игрок мира на своей позиции»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением об одноклубниках Месуте Озиле и Пьере-Эмерике Обамеянге.

    «Все знают, что Озил входит в число лучших игроков мира. Играть с ним – одно счастье и удовольствие, потому что он обладает отличной техникой, пониманием и видением игры. Он определенно лучший игрок мира на своей позиции.

    Обамеянг? Я очень рад, что он сюда перешел (из «Боруссии» – прим. «Бомбардира») и уверен, что болельщики рады видеть его в футболке клуба. Что я могу сказать? Мне нравится играть с ним», – сказал футболист сборной Армении.

    Мхитарян пополнил состав «канониров» в январе, покинув «Манчестер Юнайтед» в рамках обмена на Алексиса Санчеса.

    Источник: London Evening Standard

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    14.02.2018 16:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 февраля 2018, 15:30

      Только позиция Озила в современном футболе не нужна почти всем топ клубам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 февраля 2018, 21:26

      Подлизать для армянчика как в туалет сходить!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Arsen-Arsenal > Psih86 14 февраля 2018, 22:16

      как в туалет сходить и насрать на теба Psih86

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 февраля 2018, 20:47

      Безусловно, Озил мастер, не зря же у него самая высокая зарплата в Арсенале.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 февраля 2018, 20:22

      Может и так, но иной раз кажется что его вообще нет ни на какой позиции.

      0
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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 14 февраля 2018, 17:35

      Молодец армянин, похвалил турка.

      1
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