Мхитарян: «Озил – лучший игрок мира на своей позиции»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением об одноклубниках Месуте Озиле и Пьере-Эмерике Обамеянге.

«Все знают, что Озил входит в число лучших игроков мира. Играть с ним – одно счастье и удовольствие, потому что он обладает отличной техникой, пониманием и видением игры. Он определенно лучший игрок мира на своей позиции.

Обамеянг? Я очень рад, что он сюда перешел (из «Боруссии» – прим. «Бомбардира») и уверен, что болельщики рады видеть его в футболке клуба. Что я могу сказать? Мне нравится играть с ним», – сказал футболист сборной Армении.

Мхитарян пополнил состав «канониров» в январе, покинув «Манчестер Юнайтед» в рамках обмена на Алексиса Санчеса.