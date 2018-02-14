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  • Англичанин, укравший у жены 5 миллионов на покупку «Портсмута», приговорен к 5 годам тюрьмы

Англичанин, укравший у жены 5 миллионов на покупку «Портсмута», приговорен к 5 годам тюрьмы

14 февраля 2018, 12:35
8

Издание The Sun сообщило о тюремном заключении на пять лет для англичанина, укравшего у супруги 5 миллионов фунтов.

Мужчина забирал себе проценты с банковского счета жены. По информации источника, он планировал потратить средства на покупку «Портсмута». Действия преступника начались в 2009 году, когда «помпи» выступали в английской Премьер-лиги и испытывали финансовые проблемы.

После 32 туров третьего дивизиона Англии «Портсмут» занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда поднялась на дивизион выше после прошлогодней победы во Второй лиге.

С 2013 года клуб функционирует под руководством объединения болельщиков.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Портсмут
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1518601536
За что????? Не на бухло же..... На благое дело..... А жена еврейка что-ли????
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acor94
1518603397
Как это украл? Тоесть когда жена покупает себе всякую хрень по моей карте так это нормас. А тут решил вложить деньги в нормальную вещь за деньги жены и все, стал вором.
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zigbert
1518612842
Вот она не поддельная любовь к клубу,за который болельщик готов отдать все до нитки.
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tilvan
1518612890
нормально так проценты набегают. 5 лямов за 8 лет
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mihail200606
1518616084
Жена какая недружелюбная попалась....)))
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Grindcore
1518619177
Безумие какое-то. Жёлтой прессой попахивает. Либо они совсем ума лишились, в англиях своих.
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Grindcore
1518619372
Пенсионер Михельсон Натан Фомич подал в суд на свою супругу, которая на протяжении 49 лет отбирала у него получку, так как считала: "иначе пропьёт козлиная рожа!".
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Axe111
1518623807
Красавец, жену в тюрьму
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