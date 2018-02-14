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    Англичанин, укравший у жены 5 миллионов на покупку «Портсмута», приговорен к 5 годам тюрьмы

    Издание The Sun сообщило о тюремном заключении на пять лет для англичанина, укравшего у супруги 5 миллионов фунтов.

    Мужчина забирал себе проценты с банковского счета жены. По информации источника, он планировал потратить средства на покупку «Портсмута». Действия преступника начались в 2009 году, когда «помпи» выступали в английской Премьер-лиги и испытывали финансовые проблемы.

    После 32 туров третьего дивизиона Англии «Портсмут» занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда поднялась на дивизион выше после прошлогодней победы во Второй лиге.

    С 2013 года клуб функционирует под руководством объединения болельщиков.

    Источник: The Sun

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    14.02.2018 12:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 февраля 2018, 18:56

      Красавец, жену в тюрьму

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 14 февраля 2018, 17:42

      Пенсионер Михельсон Натан Фомич подал в суд на свою супругу, которая на протяжении 49 лет отбирала у него получку, так как считала: "иначе пропьёт козлиная рожа!".

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 14 февраля 2018, 17:39

      Безумие какое-то. Жёлтой прессой попахивает. Либо они совсем ума лишились, в англиях своих.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 февраля 2018, 16:48

      Жена какая недружелюбная попалась....)))

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 февраля 2018, 15:54

      нормально так проценты набегают. 5 лямов за 8 лет

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 15:54

      Вот она не поддельная любовь к клубу,за который болельщик готов отдать все до нитки.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 февраля 2018, 13:16

      Как это украл? Тоесть когда жена покупает себе всякую хрень по моей карте так это нормас. А тут решил вложить деньги в нормальную вещь за деньги жены и все, стал вором.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 февраля 2018, 12:45

      За что????? Не на бухло же..... На благое дело..... А жена еврейка что-ли????

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