Англичанин, укравший у жены 5 миллионов на покупку «Портсмута», приговорен к 5 годам тюрьмы

Издание The Sun сообщило о тюремном заключении на пять лет для англичанина, укравшего у супруги 5 миллионов фунтов.

Мужчина забирал себе проценты с банковского счета жены. По информации источника, он планировал потратить средства на покупку «Портсмута». Действия преступника начались в 2009 году, когда «помпи» выступали в английской Премьер-лиги и испытывали финансовые проблемы.

После 32 туров третьего дивизиона Англии «Портсмут» занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда поднялась на дивизион выше после прошлогодней победы во Второй лиге.

С 2013 года клуб функционирует под руководством объединения болельщиков.