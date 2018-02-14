Консейсау знает о слабых местах «Ливерпуля»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, за счет чего его команда может обойти «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам специалиста, у соперника есть свои слабые места.

«Знаем, что нам противостоит отличная команда, но я из недели в неделю вижу, что «Порту» тоже находится на топ-уровне. Встречаются две команды с богатой историей, и обе уверены, что способны пройти в следующий раунд.

У «Ливерпуля» второе по силе нападение в Премьер-лиге. Кроме того, это достаточно стабильная команда.

Конечно, у наших соперников, как и у любых других, есть свои слабые места, и мы будем пытаться их использовать. У нас есть стратегия, и мы постараемся быть верными своему стилю», – пообещал Консейсау.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.