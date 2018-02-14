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Глушаков: «Мои удары не нуждаются в пит-стопах!»

14 февраля 2018, 07:05
12

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пригласил всех на «Гран-при Сочи» Формулы 1.

«Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина Формулы 1? Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах! А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на «Автодром». Смотрите футбол и гоняйте по трассе Формулы 1!» – написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, «Спартаку» предстоит провести первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао в четверг, 15 февраля.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Axe111
1518583908
Лол
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oyabun
1518585738
Денис решил подзаработать на рекламе? Дело неплохое. Главное чтобы тренировкам не мешало. ))
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Spartanez 300
1518585758
Удачи в игре с Атлетиком , только без "пит -стопа" . Вперед "Спартак" .
Ответить
борманбек
1518586555
красавчик
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zigbert
1518587884
Сейчас все мысли на матч с Атлетико.Удачи.
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лёха м
1518589068
удачи с басками
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Lev Aleks
1518592108
Лучше Атлетику забей, а потом на формулу рванём)))
Ответить
OfaZavr
1518597200
главное чтобы побочное увлечение не мешало основному делу,так что Денис к матчу в четверг готовься как следует!))
Ответить
mutabor0992
1518612080
А бабла подкинешь?А то не всем трудящимся по карману "ваши Сочи".
Ответить
вместе с ЦСКА
1518626857
Дениска самогонки перепил..... а что быстрее ? скорость полета удара Дениса Глушакова или Понос , как в старом анекдоте???
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