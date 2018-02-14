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    Глушаков: «Мои удары не нуждаются в пит-стопах!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пригласил всех на «Гран-при Сочи» Формулы 1.

    «Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина Формулы 1? Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах! А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на «Автодром». Смотрите футбол и гоняйте по трассе Формулы 1!» – написал Глушаков в инстаграме.

    Напомним, «Спартаку» предстоит провести первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао в четверг, 15 февраля.

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    Источник: Instagram

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    14.02.2018 07:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 февраля 2018, 19:47

      Дениска самогонки перепил.....
      а что быстрее ? скорость полета удара Дениса Глушакова или Понос , как в старом анекдоте???

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 февраля 2018, 15:41

      А бабла подкинешь?А то не всем трудящимся по карману "ваши Сочи".

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 11:33

      главное чтобы побочное увлечение не мешало основному делу,так что Денис к матчу в четверг готовься как следует!))

      4
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 14 февраля 2018, 11:08

      Ну посмотрим, нуждаются или нет. Как говорится, не говори гоп, пока не гопнул )))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 февраля 2018, 10:08

      Лучше Атлетику забей, а потом на формулу рванём)))

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 14 февраля 2018, 09:17

      удачи с басками

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 08:58

      Сейчас все мысли на матч с Атлетико.Удачи.

      5
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      Рейтинг: +58

      борманбек 14 февраля 2018, 08:35

      красавчик

      0
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 14 февраля 2018, 08:22

      Удачи в игре с Атлетиком , только без "пит -стопа" . Вперед "Спартак" .

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 февраля 2018, 08:22

      Денис решил подзаработать на рекламе? Дело неплохое. Главное чтобы тренировкам не мешало. ))

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