Глушаков: «Мои удары не нуждаются в пит-стопах!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пригласил всех на «Гран-при Сочи» Формулы 1.

«Что быстрее: скорость полета удара Дениса Глушакова или машина Формулы 1? Одно могу заявить с уверенность, мои удары не нуждаются в пит-стопах! А если серьезно, то приглашаю всех в Сочи на «Автодром». Смотрите футбол и гоняйте по трассе Формулы 1!» – написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, «Спартаку» предстоит провести первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао в четверг, 15 февраля.