Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Динияр Билялетдинов был очень талантлив»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил о том, как в команде оказался полузащитник Динияр Билялетдинов​.

    «Сегодня расскажу, как попал в «Локомотив» один всем хорошо известный парень. Сейчас, как и 15 и 20 лет назад, мы часто берем на сборы молодых игроков, чтобы присмотреться.

    Начало 2000-х, лето. После первого сбора основная команда играла с молодежкой. Выделялся один парень, и мы взяли его на второй сбор. Это был Динияр Билялетдинов. Он приехал в Испанию в хороших, по сравнении с основным составом, кондициях. Я тогда подумал, что хорошее впечатление от разницы в функциональной готовности и остальная команда подтянется, но со временем этот парень только прогрессировал. Играл все лучше и лучше. Казалось: то ли мы не в полном порядке, то ли он очень хорош.

    Динияр был очень талантлив, а главное физически и психологически готов играть на высшем уровне. Мне не нужно было долго думать, и парень попал в основу, а как все было дальше вы сами знаете», – написал Семин в инстаграме.

    Напомним, что Динияр выступал в составе «Локомотива» с 2004 по 2009 год.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 06:05
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 14:07

      Всё-таки самым талантливым в Локо тогда был Марат Измайлов. Если бы не травмы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:47

      Билялетдинова можно назвать звездой российского футбола,но после возвращения из Англии ,стал постепенно угасать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 февраля 2018, 12:31

      А дальше тупорылое руководство затеяло чехарду, закончившуюся Смородской, талант и сдулси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 10:50

      может и талантливый но до конца свой потенциал не реализовавший, либо сам к себе требования ослабил или может еще какие факторы повлияли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 08:12

      Отличный был игрок, но покатился вниз ещё более стремительно. Тут статья недавно была, он сейчас в каком-то экзотичном чемпионате играет, не помню... Вроде Литвы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 февраля 2018, 07:49

      А я не соглашусь. Талант -это дар сверху, то что никогда не исчезает, всегда навиду. У него я этого не увидел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2018, 07:13

      Именно таких ,более -менее талантливых футболистов называл идиотами Червиченко . И он прав. А остальные , те кто не идиоты, просто посредственные игроки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 14 февраля 2018, 06:53

      Один из моих любимых игроков Локомотива 00х.
      Постоянно смотрел нарезки с его игрой!Был очень хорошим игроком...но,Англия рподкасила,только потому что там более анрессивный и силовой футбол.
      Уйди он в италию или во францию наверняка бы заиграл лучше!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11