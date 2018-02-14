Семин: «Динияр Билялетдинов был очень талантлив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил о том, как в команде оказался полузащитник Динияр Билялетдинов​.

«Сегодня расскажу, как попал в «Локомотив» один всем хорошо известный парень. Сейчас, как и 15 и 20 лет назад, мы часто берем на сборы молодых игроков, чтобы присмотреться.

Начало 2000-х, лето. После первого сбора основная команда играла с молодежкой. Выделялся один парень, и мы взяли его на второй сбор. Это был Динияр Билялетдинов. Он приехал в Испанию в хороших, по сравнении с основным составом, кондициях. Я тогда подумал, что хорошее впечатление от разницы в функциональной готовности и остальная команда подтянется, но со временем этот парень только прогрессировал. Играл все лучше и лучше. Казалось: то ли мы не в полном порядке, то ли он очень хорош.

Динияр был очень талантлив, а главное физически и психологически готов играть на высшем уровне. Мне не нужно было долго думать, и парень попал в основу, а как все было дальше вы сами знаете», – написал Семин в инстаграме.

Напомним, что Динияр выступал в составе «Локомотива» с 2004 по 2009 год.