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Семин: «Динияр Билялетдинов был очень талантлив»

14 февраля 2018, 06:05
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил о том, как в команде оказался полузащитник Динияр Билялетдинов​.

«Сегодня расскажу, как попал в «Локомотив» один всем хорошо известный парень. Сейчас, как и 15 и 20 лет назад, мы часто берем на сборы молодых игроков, чтобы присмотреться.

Начало 2000-х, лето. После первого сбора основная команда играла с молодежкой. Выделялся один парень, и мы взяли его на второй сбор. Это был Динияр Билялетдинов. Он приехал в Испанию в хороших, по сравнении с основным составом, кондициях. Я тогда подумал, что хорошее впечатление от разницы в функциональной готовности и остальная команда подтянется, но со временем этот парень только прогрессировал. Играл все лучше и лучше. Казалось: то ли мы не в полном порядке, то ли он очень хорош.

Динияр был очень талантлив, а главное физически и психологически готов играть на высшем уровне. Мне не нужно было долго думать, и парень попал в основу, а как все было дальше вы сами знаете», – написал Семин в инстаграме.

Напомним, что Динияр выступал в составе «Локомотива» с 2004 по 2009 год.

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Публикация от text (@seminup)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Динияр Семин Юрий
Комментарии (8)
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Rustam aka OkS
1518580412
Один из моих любимых игроков Локомотива 00х. Постоянно смотрел нарезки с его игрой!Был очень хорошим игроком...но,Англия рподкасила,только потому что там более анрессивный и силовой футбол. Уйди он в италию или во францию наверняка бы заиграл лучше!
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нейтральныйкакникто
1518581596
Именно таких ,более -менее талантливых футболистов называл идиотами Червиченко . И он прав. А остальные , те кто не идиоты, просто посредственные игроки
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RedWhiteFans2
1518583772
А я не соглашусь. Талант -это дар сверху, то что никогда не исчезает, всегда навиду. У него я этого не увидел.
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Danish Dynamite
1518585152
Отличный был игрок, но покатился вниз ещё более стремительно. Тут статья недавно была, он сейчас в каком-то экзотичном чемпионате играет, не помню... Вроде Литвы.
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OfaZavr
1518594651
может и талантливый но до конца свой потенциал не реализовавший, либо сам к себе требования ослабил или может еще какие факторы повлияли.
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тщмек 19
1518600692
А дальше тупорылое руководство затеяло чехарду, закончившуюся Смородской, талант и сдулси
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zigbert
1518605271
Билялетдинова можно назвать звездой российского футбола,но после возвращения из Англии ,стал постепенно угасать.
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DOCTOR PENALTY
1518606448
Всё-таки самым талантливым в Локо тогда был Марат Измайлов. Если бы не травмы...
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