Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаврилов: «Будет успехом, если хотя бы два российских клуба выйдут в 1/8 финала Лиги Европы»

Гаврилов: «Будет успехом, если хотя бы два российских клуба выйдут в 1/8 финала Лиги Европы»

13 февраля 2018, 17:33
11

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых, «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Уже на этой неделе «Спартаку» стартовать в плей-офф Лиги Европы домашним матчем с испанским «Атлетиком». Чего ждете от этой игры?

– Не хотел бы оценивать шансы, могу только сказать, что «Спартак» и «Атлетик» играют в очень разный футбол. Бильбао – очень непростая команда. Ни в коем случае нельзя думать, что если она идет в середине таблицы испанской Примеры, то это легкий соперник. «Атлетик» представляет по-настоящему футбольную страну, и любая команда из Испании может кому угодно доставить неприятности. Тем более, сам за себя говорит тот факт, что клуб из Бильбао добрался до плей-офф Лиги Европы – на этой стадии турнира слабых соперников не может быть по определению.

– Значит, другим российским клубам тоже нужно держать ухо востро?

– Безусловно. Вот многие специалисты говорят, что «Ницца», с которой играть «Локомотиву», сейчас «не та». А между тем все мы сможем увидеть, что будет представлять собой, возможно, новый чемпион России на фоне середняка французской Лиги 1. Что будет, если «Ницца» просто возьмет и уберет «Локомотив» в сторонку со своего пути? И ведь такое запросто может быть.

– ЦСКА с «Црвеной Звездой» тоже будет непросто?

– Даже не сомневаюсь в этом. Так же, как и «Зениту» против «Селтика». Шотландцы – это ведь практически тот же английский футбол!

– И все-таки сколько российских клубов, на ваш взгляд, преодолеют первый раунд плей-офф Лиги Европы?

– Считаю, если из четырех команд две выйдут в следующий круг, это можно будет назвать успехом.

– У кого из нашего квартета больше шансов решить эту задачу?

– Пожалуй, все же «Зенит» должен пройти «Селтик». Про «Спартак» ничего не буду говорить. У ЦСКА с «Црвеной Звездой» шансы примерно равны – 50 на 50. А вообще для всех команд решение задачи выхода в 1/8 финала выглядит очень проблематичным. Просто я исхожу из уровня российского чемпионата, который можно назвать средним. А ведь даже контрольные матчи на сборах лидеров нашего чемпионата не вселяют оптимизма. Встречаясь с китайскими клубами, наверное, нужно иметь игровое преимущество.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы ЦСКА Спартак Локомотив Зенит Селтик Ницца Атлетик Црвена Звезда Гаврилов Юрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1518533437
Согласен с Юрием Васильевичем. Сейчас не то время, чтобы пальцы растопыривать.
Ответить
zra78
1518533863
Что то этот Гаврилов про матч Спартак-Атлетик не сказал как про матч Ницца-Локо,что ниже чем середняк возьмёт и уберёт действующего чемпиона с пути??!!
Ответить
mdu86
1518535269
Уверен, пройдут все 4 российских клуба в 1/8!
Ответить
vladimir-7
1518536650
Однако, отлично было бы, если бы в 1/2 финала ЛЕ играли все четыре наши команды. Болеем все за наших!
Ответить
OfaZavr
1518537061
надеюсь все наши пройдут дальше!
Ответить
Сильвербой
1518539275
Успехом будет проход в 1/8 всех наших команд! Все остальные варианты отрицаю, они неприемлемы!!!
Ответить
Антимат
1518545752
При определенном везении все могут пройти.
Ответить
нейтральныйкакникто
1518580852
Если даже и все пройдут , в 1\8 все лягут
Ответить
bumer_moscow
1518581717
гвардиола
Ответить
zigbert
1518604594
Будем болеть за наших.
Ответить
Главные новости
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+