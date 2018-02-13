Гаврилов: «Будет успехом, если хотя бы два российских клуба выйдут в 1/8 финала Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых, «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Уже на этой неделе «Спартаку» стартовать в плей-офф Лиги Европы домашним матчем с испанским «Атлетиком». Чего ждете от этой игры?

– Не хотел бы оценивать шансы, могу только сказать, что «Спартак» и «Атлетик» играют в очень разный футбол. Бильбао – очень непростая команда. Ни в коем случае нельзя думать, что если она идет в середине таблицы испанской Примеры, то это легкий соперник. «Атлетик» представляет по-настоящему футбольную страну, и любая команда из Испании может кому угодно доставить неприятности. Тем более, сам за себя говорит тот факт, что клуб из Бильбао добрался до плей-офф Лиги Европы – на этой стадии турнира слабых соперников не может быть по определению.

– Значит, другим российским клубам тоже нужно держать ухо востро?

– Безусловно. Вот многие специалисты говорят, что «Ницца», с которой играть «Локомотиву», сейчас «не та». А между тем все мы сможем увидеть, что будет представлять собой, возможно, новый чемпион России на фоне середняка французской Лиги 1. Что будет, если «Ницца» просто возьмет и уберет «Локомотив» в сторонку со своего пути? И ведь такое запросто может быть.

– ЦСКА с «Црвеной Звездой» тоже будет непросто?

– Даже не сомневаюсь в этом. Так же, как и «Зениту» против «Селтика». Шотландцы – это ведь практически тот же английский футбол!

– И все-таки сколько российских клубов, на ваш взгляд, преодолеют первый раунд плей-офф Лиги Европы?

– Считаю, если из четырех команд две выйдут в следующий круг, это можно будет назвать успехом.

– У кого из нашего квартета больше шансов решить эту задачу?

– Пожалуй, все же «Зенит» должен пройти «Селтик». Про «Спартак» ничего не буду говорить. У ЦСКА с «Црвеной Звездой» шансы примерно равны – 50 на 50. А вообще для всех команд решение задачи выхода в 1/8 финала выглядит очень проблематичным. Просто я исхожу из уровня российского чемпионата, который можно назвать средним. А ведь даже контрольные матчи на сборах лидеров нашего чемпионата не вселяют оптимизма. Встречаясь с китайскими клубами, наверное, нужно иметь игровое преимущество.