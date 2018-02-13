Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаврилов: «Будет успехом, если хотя бы два российских клуба выйдут в 1/8 финала Лиги Европы»

    Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых, «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Уже на этой неделе «Спартаку» стартовать в плей-офф Лиги Европы домашним матчем с испанским «Атлетиком». Чего ждете от этой игры?

    – Не хотел бы оценивать шансы, могу только сказать, что «Спартак» и «Атлетик» играют в очень разный футбол. Бильбао – очень непростая команда. Ни в коем случае нельзя думать, что если она идет в середине таблицы испанской Примеры, то это легкий соперник. «Атлетик» представляет по-настоящему футбольную страну, и любая команда из Испании может кому угодно доставить неприятности. Тем более, сам за себя говорит тот факт, что клуб из Бильбао добрался до плей-офф Лиги Европы – на этой стадии турнира слабых соперников не может быть по определению.

    – Значит, другим российским клубам тоже нужно держать ухо востро?

    – Безусловно. Вот многие специалисты говорят, что «Ницца», с которой играть «Локомотиву», сейчас «не та». А между тем все мы сможем увидеть, что будет представлять собой, возможно, новый чемпион России на фоне середняка французской Лиги 1. Что будет, если «Ницца» просто возьмет и уберет «Локомотив» в сторонку со своего пути? И ведь такое запросто может быть.

    – ЦСКА с «Црвеной Звездой» тоже будет непросто?

    – Даже не сомневаюсь в этом. Так же, как и «Зениту» против «Селтика». Шотландцы – это ведь практически тот же английский футбол!

    – И все-таки сколько российских клубов, на ваш взгляд, преодолеют первый раунд плей-офф Лиги Европы?

    – Считаю, если из четырех команд две выйдут в следующий круг, это можно будет назвать успехом.

    – У кого из нашего квартета больше шансов решить эту задачу?

    – Пожалуй, все же «Зенит» должен пройти «Селтик». Про «Спартак» ничего не буду говорить. У ЦСКА с «Црвеной Звездой» шансы примерно равны – 50 на 50. А вообще для всех команд решение задачи выхода в 1/8 финала выглядит очень проблематичным. Просто я исхожу из уровня российского чемпионата, который можно назвать средним. А ведь даже контрольные матчи на сборах лидеров нашего чемпионата не вселяют оптимизма. Встречаясь с китайскими клубами, наверное, нужно иметь игровое преимущество.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:36

      Будем болеть за наших.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 февраля 2018, 07:15

      гвардиола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2018, 07:00

      Если даже и все пройдут , в 18 все лягут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 13 февраля 2018, 21:15

      При определенном везении все могут пройти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:27

      Успехом будет проход в 1/8 всех наших команд! Все остальные варианты отрицаю, они неприемлемы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:51

      надеюсь все наши пройдут дальше!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 февраля 2018, 18:44

      Однако, отлично было бы, если бы в 1/2 финала ЛЕ играли все четыре наши
      команды. Болеем все за наших!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 февраля 2018, 18:21

      Уверен, пройдут все 4 российских клуба в 1/8!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 13 февраля 2018, 17:57

      Что то этот Гаврилов про матч Спартак-Атлетик не сказал как про матч Ницца-Локо,что ниже чем середняк возьмёт и уберёт действующего чемпиона с пути??!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > zra78 13 февраля 2018, 18:27

      Что ты к словам прицепился. Докажите вы и мы, что он ошибается. Удачи рам всем!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 17:50

      Согласен с Юрием Васильевичем. Сейчас не то время, чтобы пальцы растопыривать.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11