Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» в 1/16 финала Лиги Европы рассудят румыны, матч «Спартака» обслужит бригада судей из Франции, а «Зенита» – из Словении

    Стали известны судьи, которые будут работать на матчах трех российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Ниццу» и «Локомотив» рассудит бригада из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты арбитра – Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Дополнительные помощники – Мариус Аврам и Хорациу Фесник. Четвертый рефери – Александру Черей.

    Встречу между «Спартаком» и «Атлетиком» обслужит Бенуа Бастьен из Франции. Помогать на линиях ему будут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Ассистенты за воротами – Бенуа Мийо и Николя Ренвий. Четвертый рефери – Жульен Паселли.

    На матче «Селтик»«Зенит» будет работать словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. Линейные судьи – Юре Прапротник и Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты – Матей Юг и Славко Винчич. Четвертый арбитр – Томаж Кланчник.

    Все три игры состоятся в четверг, 15 февраля.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 21:32

      Судить внимательней и не делать грубых ошибок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:29

      надеюсь на итог и важные моменты судьи не повлияют, а честно и профессионально отработают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 февраля 2018, 17:52

      Большая надежда , что футбольные судьи вне политический санкций ! И будут судить по футбольным правилам !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 февраля 2018, 17:36

      информация к размышлению. Игра покажет хорошо это или плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 февраля 2018, 16:59

      ну лягушка уж точно засудит ведь мы им в спину дышим в кэф УЕФА надеюсь на его принципиальную честность

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 февраля 2018, 15:40

      Как бы наши не играли, все равно болеем и желаем победы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 февраля 2018, 15:05

      Судьи решают все!
      А в футболе тем более...
      Удачи судьям в игре росиянских команд!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 13 февраля 2018, 14:48

      Удачи всем! Желаю нашим клубам сыграть между собой в полуфинале ЛЕ, хотя шансов на это практически нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 14:08

      ПОБЕД ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11