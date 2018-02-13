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  • «Локомотив» в 1/16 финала Лиги Европы рассудят румыны, матч «Спартака» обслужит бригада судей из Франции, а «Зенита» – из Словении

«Локомотив» в 1/16 финала Лиги Европы рассудят румыны, матч «Спартака» обслужит бригада судей из Франции, а «Зенита» – из Словении

13 февраля 2018, 13:58
9

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах трех российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ниццу» и «Локомотив» рассудит бригада из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты арбитра – Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Дополнительные помощники – Мариус Аврам и Хорациу Фесник. Четвертый рефери – Александру Черей.

Встречу между «Спартаком» и «Атлетиком» обслужит Бенуа Бастьен из Франции. Помогать на линиях ему будут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Ассистенты за воротами – Бенуа Мийо и Николя Ренвий. Четвертый рефери – Жульен Паселли.

На матче «Селтик»«Зенит» будет работать словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. Линейные судьи – Юре Прапротник и Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты – Матей Юг и Славко Винчич. Четвертый арбитр – Томаж Кланчник.

Все три игры состоятся в четверг, 15 февраля.

Источник: УЕФА
Лига Европы Локомотив Ницца Зенит Селтик Спартак Атлетик Скомина Дамир Вад Иштван Бастьен Бенуа
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1518520093
ПОБЕД ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ!!!
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baden69
1518522514
Удачи всем! Желаю нашим клубам сыграть между собой в полуфинале ЛЕ, хотя шансов на это практически нет.
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alex1951
1518523505
Судьи решают все! А в футболе тем более... Удачи судьям в игре росиянских команд!))
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Stavropolets
1518525657
Как бы наши не играли, все равно болеем и желаем победы
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Полная Канистра
1518530399
ну лягушка уж точно засудит ведь мы им в спину дышим в кэф УЕФА надеюсь на его принципиальную честность
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ljrljr0505
1518532584
информация к размышлению. Игра покажет хорошо это или плохо.
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dok66
1518533549
Большая надежда , что футбольные судьи вне политический санкций ! И будут судить по футбольным правилам !
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OfaZavr
1518535770
надеюсь на итог и важные моменты судьи не повлияют, а честно и профессионально отработают.
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zigbert
1518546721
Судить внимательней и не делать грубых ошибок.
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