«Локомотив» в 1/16 финала Лиги Европы рассудят румыны, матч «Спартака» обслужит бригада судей из Франции, а «Зенита» – из Словении

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах трех российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ниццу» и «Локомотив» рассудит бригада из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты арбитра – Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Дополнительные помощники – Мариус Аврам и Хорациу Фесник. Четвертый рефери – Александру Черей.

Встречу между «Спартаком» и «Атлетиком» обслужит Бенуа Бастьен из Франции. Помогать на линиях ему будут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Ассистенты за воротами – Бенуа Мийо и Николя Ренвий. Четвертый рефери – Жульен Паселли.

На матче «Селтик» – «Зенит» будет работать словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. Линейные судьи – Юре Прапротник и Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты – Матей Юг и Славко Винчич. Четвертый арбитр – Томаж Кланчник.

Все три игры состоятся в четверг, 15 февраля.