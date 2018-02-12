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    Парфенов: «Когда наступит ясность с Погребняком? Может, через час, может, завтра»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов не знает, когда наступит ясность с нападающим Павлом Погребняком, который провел с клубом из Ленинградской области второй зимний сбор.

    34-летний футболист является свободным агентом, после того, как недавно покинул «Динамо».

    «Пока никакой информации вам дать не могу. Когда прояснится? Может, через час, может, завтра. Может, вообще завтра. Сейчас зачем комментировать? Сами потом узнаете», – сказал Парфенов.

    В текущем сезоне Погребняк принял участие лишь в одном матче, проведя на поле 24 минуты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 12 февраля 2018, 17:36

      На пенсию его - большего он не заслужил!

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