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  • Погребняк: «Гендиректор «Динамо» для меня навсегда нерукопожатный. У них однозначно нет шансов выиграть суд»

Погребняк: «Гендиректор «Динамо» для меня навсегда нерукопожатный. У них однозначно нет шансов выиграть суд»

11 февраля 2018, 21:11
24

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о расторжении контракта с московским клубом. А также об отношениях с генеральным директором «Динамо» Евгением Муравьевым.

– Действительно ли вы были оштрафованы? Если да, то будете ли оспаривать данный штраф?

– По-моему – да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать.

– Вы уже обратились в Палату по разрешению споров РФС?

– Обращение состоится в ближайшее время. А Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным.

– Когда вы с ним виделись в последний раз?

– После игры с «Зенитом», когда мы сыграли 0:0 [17 сентября прошлого года — прим. ред.]. В раздевалке я отказался пожимать ему руку и сказал, что для меня он нерукопожатный.

– С чего начался конфликт?

– С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: «Как так, Погребняк больше меня получает!» Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: «А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?» Он ответил: «Я бы нет». Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

– Сколько «Динамо» осталось вам должно после расторжения контракта?

– Довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен.

– То есть вы уверены в том, что у «Динамо» нет шансов выиграть спор с вами?

– Однозначно.

Ранее Муравьев заявил, что Погребняк «сделал все, чтобы клуб расторг с ним контракт».

Как устроены дела в «Динамо» — на примере одной зарплаты

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (24)
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koli4ka
1518373169
Погреб однозначно выиграет суд,ибо он ногонаступатный, языкозаплетатный...
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Полная Канистра
1518373242
да вы все там без рук без ног и без головы с ума все сходите из за этих денег
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insider_retro
1518373698
Наблюдаю картину в двух ракурсах: 1. Погребняк - игрок, форвард, причём на завышенном контракте и не соответствующий тренерским требованиям. 2. Погребняк - спортсмен, человек (без обсуждения его морально-деловых качеств), гражданин, которого клуб пытается по-молодецки скинуть с баланса, подставив спорную ситуацию. Мораль картины - не хитрожопь и не будешь схвачен за ж..пу, нельзя руководству своё, ранее сделанное головотяпство, косолапо обделывать подставами. Жизнь определит правду, а суд найдёт виноватых!
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Tostao
1518375335
Отмените лимит, чтобы не кормить этих деревянных полуфабрикатов с их силиконовыми тёлками.
Ответить
anatolich72
1518375970
Какой же гнус этот погребняк, с большой буквы не пишу умышленно не внушает ни капли уважения
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GoLenaStop
1518376392
От погребняка воняет укрожопой, как и от всех остальных мутко! ***...без уважения!
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Михаил_Боярский
1518377559
Кто-нибудь скажите побревняку что он ах_ел.
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Антон bx14e
1518377719
два мудака письками меряются.. Пора давно навести порядок.начать с мутко
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арейская
1518386871
Бедный Муравьёв, как-же он теперь без рукопожатий Павлуши жить-то будет...
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OfaZavr
1518420150
и еще смеет такое говорить, совесть давно разошлась с Погребняком в разные стороны.
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