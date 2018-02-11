Погребняк: «Гендиректор «Динамо» для меня навсегда нерукопожатный. У них однозначно нет шансов выиграть суд»

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о расторжении контракта с московским клубом. А также об отношениях с генеральным директором «Динамо» Евгением Муравьевым.

– Действительно ли вы были оштрафованы? Если да, то будете ли оспаривать данный штраф?

– По-моему – да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать.

– Вы уже обратились в Палату по разрешению споров РФС?

– Обращение состоится в ближайшее время. А Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным.

– Когда вы с ним виделись в последний раз?

– После игры с «Зенитом», когда мы сыграли 0:0 [17 сентября прошлого года — прим. ред.]. В раздевалке я отказался пожимать ему руку и сказал, что для меня он нерукопожатный.

– С чего начался конфликт?

– С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: «Как так, Погребняк больше меня получает!» Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: «А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?» Он ответил: «Я бы нет». Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

– Сколько «Динамо» осталось вам должно после расторжения контракта?

– Довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен.

– То есть вы уверены в том, что у «Динамо» нет шансов выиграть спор с вами?

– Однозначно.

Ранее Муравьев заявил, что Погребняк «сделал все, чтобы клуб расторг с ним контракт».



Как устроены дела в «Динамо» — на примере одной зарплаты