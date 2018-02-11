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    Погребняк: «Гендиректор «Динамо» для меня навсегда нерукопожатный. У них однозначно нет шансов выиграть суд»

    Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о расторжении контракта с московским клубом. А также об отношениях с генеральным директором «Динамо» Евгением Муравьевым.

    – Действительно ли вы были оштрафованы? Если да, то будете ли оспаривать данный штраф?

    – По-моему – да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать.

    – Вы уже обратились в Палату по разрешению споров РФС?

    – Обращение состоится в ближайшее время. А Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным.

    – Когда вы с ним виделись в последний раз?

    – После игры с «Зенитом», когда мы сыграли 0:0 [17 сентября прошлого года — прим. ред.]. В раздевалке я отказался пожимать ему руку и сказал, что для меня он нерукопожатный.

    – С чего начался конфликт?

    – С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: «Как так, Погребняк больше меня получает!» Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: «А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?» Он ответил: «Я бы нет». Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

    – Сколько «Динамо» осталось вам должно после расторжения контракта?

    – Довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен.

    – То есть вы уверены в том, что у «Динамо» нет шансов выиграть спор с вами?

    – Однозначно.

    Ранее Муравьев заявил, что Погребняк «сделал все, чтобы клуб расторг с ним контракт».

    Как устроены дела в «Динамо» — на примере одной зарплаты

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2018 21:11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 февраля 2018, 05:27

      Отдать денег у Динамо - это святое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:22

      и еще смеет такое говорить, совесть давно разошлась с Погребняком в разные стороны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 февраля 2018, 01:07

      Бедный Муравьёв, как-же он теперь без рукопожатий Павлуши жить-то будет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 февраля 2018, 23:54

      мне кажется, погребняк неплохо бы смотрелся на чемпионате мира. чемпионате мира по оуеванию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 11 февраля 2018, 23:39

      с такой фамилиёй суды не выигрывают..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 февраля 2018, 22:53

      за что боролись..... зачем его с бомжатника вытащили ? Пенсионер он и в англии пенсионер.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 февраля 2018, 22:52

      Читать противно, не то что разговаривать с ним!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 февраля 2018, 22:35

      два мудака письками меряются..
      Пора давно навести порядок.начать с мутко

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 февраля 2018, 22:32

      Кто-нибудь скажите побревняку что он ах_ел.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 11 февраля 2018, 22:13

      От погребняка воняет укрожопой, как и от всех остальных мутко! ***...без уважения!

      7
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GoLenaStop 12 февраля 2018, 06:02

      ++++++++++++++++++++поддержу

      2
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