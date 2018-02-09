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    Как устроены дела в «Динамо» – на примере одной зарплаты


    3
    Голосов: 10
    09.02.2018 21:10
    Игрокам точно нравится выступать за такую команду.

    Александру Сапете 28 лет. Он никогда не играл в топ-клубе, но зато знаменит двумя историями. Когда «Динамо» еще было в ФНЛ, Сапета забил важный гол в ворота «Спартака-2». Полузащитник отпраздновал его жестами, имитирующими готовку шашлыка. Получилось креативно и даже весело.

    А вот другой случай. Бывшая жена Сапеты накинулась на него в прессе, обвинив в похищении ребенка и желании снизить сумму алиментов. Тут она вспомнила про футбол и заговорила, что поведение Сапеты не соответствует статусу клуба с великими традициями. И вроде это почти не касается игры, но «Динамо» отправило Сапету тренироваться с молодежью. Тоже из-за денег.

    «Сапета сегодня получает больше Павла Погребняка. По новому контракту его зарплата выросла в пять раз по сравнению с предыдущим соглашением», – рассказал гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев. В клубе утверждают, что полгода пытались уговорить полузащитника переподписать контракт, но тот отказывается. Сложно пойти на пересмотр таких финансовых условий.

    Немного цифр. Зарплата Павла Погребняка в «Динамо» составляла примерно 2,5 миллиона евро в год. За три года в Москве он отыграл в чемпионате 25 матчей, забив один гол. Погребняка выгнали из клуба из-за нелепого отъезда в день матча. Его юристы уже готовы судиться с «Динамо» и не факт, что этот суд проиграют. Но избавившись от Погребняка, команда точно ничего не приобрела.

    Чем Сапета лучше Погребняка? 55 матчей чемпионата и три гола за полтора сезона – статистика игрока, который в клубных денежных реалиях и должен получать больше. Мы все жалеем «Динамо» и хотим возвращения великой команды. Но с такими контрактами игроков сложно соответствовать всем правилам и давать результат. Поэтому «Динамо» сейчас и не может пристроить никого из тройки Зотова, Сапеты и Тиама. В других командах подобных условий нет.

    Зимой «Динамо» приобрело Константина Рауша и Евгения Маркова – двух игроков хорошего уровня с перспективами выше, чем у Сапеты. Только на эти трансферы ушли 1,7 миллионов евро. Если минусовать зарплату Сапеты и перевести ее в трансферный бюджет, «Динамо» может получить приличное усиление за счет правильной селекции. Но раньше никто ничего не делал, а теперь уже поздновато.

    Сейчас жизнь клуба циклична. «Динамо» нужно остаться в РФПЛ, чтобы иметь возможность постепенно усиливаться и прогрессировать. Но больших задач без финансовых вливаний клуб уже не поставит. Текущий бюджет расходуется так, что «Динамо» само делает хуже собственное существование. И за это клубу точно не нужно сопереживать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо»
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 13 февраля 2018, 16:41

      игрок уровня аутсайдера чемпионшипа)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 12 февраля 2018, 00:15

      Кому то это видно выгодно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 февраля 2018, 22:03

      А все потому, что в нашей стране негде развиться нормальным управленцам и из за того что мало контроля за деятельностью директоров клубов.Но такая проблема есть у Зенита есть Файзулин на контракте, у Локо Ротенберг. У нас
      в стране уже инфраструктура почти налажена так что теперь нужны специалисты которые будут умело руководить, а не подписывать Погребняка с Сапетой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 11 февраля 2018, 01:42

      "Волшебный круговорот бабла в природе" - в противном случае: Who is мистер Сапета?, чтобы получать такие деньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 10 февраля 2018, 15:20

      Yf Erhfbye/

      0
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      Рейтинг: +116

      ron 80 10 февраля 2018, 15:04

      Ничего нового....ничего удивительного..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 февраля 2018, 14:54

      это тварится во всех клубах россии

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 10 февраля 2018, 10:30

      Кто это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 10 февраля 2018, 10:15

      Уверен, что так во ВСЕХ командах РФПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 февраля 2018, 09:21

      Я ХОЧУ ИГРАТЬ В ДИНАМО!

      0
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