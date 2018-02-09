Как устроены дела в «Динамо» – на примере одной зарплаты

Игрокам точно нравится выступать за такую команду.

Александру Сапете 28 лет. Он никогда не играл в топ-клубе, но зато знаменит двумя историями. Когда «Динамо» еще было в ФНЛ, Сапета забил важный гол в ворота «Спартака-2». Полузащитник отпраздновал его жестами, имитирующими готовку шашлыка. Получилось креативно и даже весело.

А вот другой случай. Бывшая жена Сапеты накинулась на него в прессе, обвинив в похищении ребенка и желании снизить сумму алиментов. Тут она вспомнила про футбол и заговорила, что поведение Сапеты не соответствует статусу клуба с великими традициями. И вроде это почти не касается игры, но «Динамо» отправило Сапету тренироваться с молодежью. Тоже из-за денег.

«Сапета сегодня получает больше Павла Погребняка. По новому контракту его зарплата выросла в пять раз по сравнению с предыдущим соглашением», – рассказал гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев. В клубе утверждают, что полгода пытались уговорить полузащитника переподписать контракт, но тот отказывается. Сложно пойти на пересмотр таких финансовых условий.

Немного цифр. Зарплата Павла Погребняка в «Динамо» составляла примерно 2,5 миллиона евро в год. За три года в Москве он отыграл в чемпионате 25 матчей, забив один гол. Погребняка выгнали из клуба из-за нелепого отъезда в день матча. Его юристы уже готовы судиться с «Динамо» и не факт, что этот суд проиграют. Но избавившись от Погребняка, команда точно ничего не приобрела.

Чем Сапета лучше Погребняка? 55 матчей чемпионата и три гола за полтора сезона – статистика игрока, который в клубных денежных реалиях и должен получать больше. Мы все жалеем «Динамо» и хотим возвращения великой команды. Но с такими контрактами игроков сложно соответствовать всем правилам и давать результат. Поэтому «Динамо» сейчас и не может пристроить никого из тройки Зотова, Сапеты и Тиама. В других командах подобных условий нет.

Зимой «Динамо» приобрело Константина Рауша и Евгения Маркова – двух игроков хорошего уровня с перспективами выше, чем у Сапеты. Только на эти трансферы ушли 1,7 миллионов евро. Если минусовать зарплату Сапеты и перевести ее в трансферный бюджет, «Динамо» может получить приличное усиление за счет правильной селекции. Но раньше никто ничего не делал, а теперь уже поздновато.

Сейчас жизнь клуба циклична. «Динамо» нужно остаться в РФПЛ, чтобы иметь возможность постепенно усиливаться и прогрессировать. Но больших задач без финансовых вливаний клуб уже не поставит. Текущий бюджет расходуется так, что «Динамо» само делает хуже собственное существование. И за это клубу точно не нужно сопереживать.