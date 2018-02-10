Гендиректор «Динамо»: «Погребняк сделал все, чтобы у нас появились основания расторгнуть контракт»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком.

«Мы бы не расторгли с ним контракт, не имея железобетонных оснований. Павел сделал все, чтобы такие основания у нас появились. Конкретизировать, что это за основания, я не хочу.

Сейчас же я желаю ему удачи в любом клубе, куда он перейдет, пусть он там себя проявит. Можно сказать, что, расторгнув контракт, мы дали Павлу возможность реализовать себя.

Я даже ставку сделаю: сегодня в одной из букмекерских контор увидел, что если поставить на то, что Погребняк в этом сезоне забьет в РФПЛ, то получишь в шесть раз больше. Может, он и нам еще забьет», — сказал Муравьев.

Напомним, что Погребняк намерен обжаловать решение «Динамо» в суде.