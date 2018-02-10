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    Гендиректор «Динамо»: «Погребняк сделал все, чтобы у нас появились основания расторгнуть контракт»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком.

    «Мы бы не расторгли с ним контракт, не имея железобетонных оснований. Павел сделал все, чтобы такие основания у нас появились. Конкретизировать, что это за основания, я не хочу.

    Сейчас же я желаю ему удачи в любом клубе, куда он перейдет, пусть он там себя проявит. Можно сказать, что, расторгнув контракт, мы дали Павлу возможность реализовать себя.

    Я даже ставку сделаю: сегодня в одной из букмекерских контор увидел, что если поставить на то, что Погребняк в этом сезоне забьет в РФПЛ, то получишь в шесть раз больше. Может, он и нам еще забьет», — сказал Муравьев.

    Напомним, что Погребняк намерен обжаловать решение «Динамо» в суде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2018 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 февраля 2018, 15:27

      Дааа... Паша может...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 10:04

      Теперь только и остается как делать всем ставки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 февраля 2018, 05:54

      По Гр ***** бьет наверняк))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 февраля 2018, 05:46

      Да , парень не плохо сидел в " Динамо " , не играя , не забивая получал больше всех .....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 февраля 2018, 03:43

      Смешно даже читать...

      2
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