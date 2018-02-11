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  • Иванович: «Перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать трофеи»

Иванович: «Перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать трофеи»

11 февраля 2018, 10:54
25

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о причинах своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Игрок сборной Сербии подчеркнул, что хочет выигрывать трофеи вместе с сине-бело-голубыми.

«Для игроков, знающих вкус победы в турнирах, естественно желание хотеть побеждать снова. Я никогда не утрачу страсти к победам. Именно поэтому я и перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать с этим клубом трофеи.

Я часть большого и амбициозного клуба. У нас новая команда с большим потенциалом. Но двигаемся шаг за шагом. Сейчас наша цель – выйти в следующий раунд Лиги Европы, а после уже будем заглядывать дальше, надеюсь, до самого финала», – сказал Иванович.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (25)
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fadda
1518335889
Приготовьтесь Следующая остановка - тульский Арсенал
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Tajik-za Zenit
1518336373
Да трофее не за гора мы
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Африканскaя чумa cвинeй
1518336800
Цельная трофейная команда
Ответить
23igkra
1518336844
Дзюба так же говорил
Ответить
Сильвербой
1518336846
Как успехи? ))))
Ответить
insider_retro
1518337243
Иванович надёжен, заряжен! А вкус былых побед в этом сезоне будет сложно разбавить другими!
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BarStep
1518339055
Ну уходил он из Челси конечно совершенно по другим причинам..., а то, что выбрал Зенит - это здорово, как для клуба, так и в целом для нашего чемпа. А трофеи..., трофеи - штука капризная и в командных видах спорта зависит не только от одного чел, главное к этому стремиться и работать..., работать...
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woyser
1518339366
Мы, то-же надеемся!
Ответить
--Сергей--
1518349562
Ещё один за трофеями в Зенит пришел. Смешно. Теперь наверное в Арсенал пойдет?!
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Garrincha58
1518349607
с Манчини никаких трофеев не выиграть
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