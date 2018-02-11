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    Иванович: «Перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать трофеи»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о причинах своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

    Игрок сборной Сербии подчеркнул, что хочет выигрывать трофеи вместе с сине-бело-голубыми.

    «Для игроков, знающих вкус победы в турнирах, естественно желание хотеть побеждать снова. Я никогда не утрачу страсти к победам. Именно поэтому я и перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать с этим клубом трофеи.

    Я часть большого и амбициозного клуба. У нас новая команда с большим потенциалом. Но двигаемся шаг за шагом. Сейчас наша цель – выйти в следующий раунд Лиги Европы, а после уже будем заглядывать дальше, надеюсь, до самого финала», – сказал Иванович.

    Источник: Sport24

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    11.02.2018 10:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 13:19

      А не лучше было вернуться в Локомотив.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 февраля 2018, 20:58

      Новое имя Иван ДЗЮБОВИЧ Берёзкин не в обиду питерским но эти речи вся страна уже слышалала несколько лет назад.А теперь автор этих слов в сборную не попадает, зенит могильник прогрессивных игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 11 февраля 2018, 16:53

      Шутка про Дзюбу уже была?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2018, 14:46

      с Манчини никаких трофеев не выиграть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 11 февраля 2018, 14:46

      Ещё один за трофеями в Зенит пришел. Смешно. Теперь наверное в Арсенал пойдет?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 февраля 2018, 14:16

      Будет трудно -- но трофеи взять -- выполнимо !!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 февраля 2018, 13:52

      Арсенал же не резиновый... )))

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 11 февраля 2018, 13:46

      трофеи в виде денег ----тогда правильный выбор

      -1
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      Рейтинг: +20

      patriaomuerte 11 февраля 2018, 13:19

      так я не понял, а переходил зачем?

      1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 11 февраля 2018, 13:01

      Посмотрим для начала, как он играть будет.

      0
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