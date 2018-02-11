Иванович: «Перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать трофеи»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о причинах своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Игрок сборной Сербии подчеркнул, что хочет выигрывать трофеи вместе с сине-бело-голубыми.

«Для игроков, знающих вкус победы в турнирах, естественно желание хотеть побеждать снова. Я никогда не утрачу страсти к победам. Именно поэтому я и перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать с этим клубом трофеи.

Я часть большого и амбициозного клуба. У нас новая команда с большим потенциалом. Но двигаемся шаг за шагом. Сейчас наша цель – выйти в следующий раунд Лиги Европы, а после уже будем заглядывать дальше, надеюсь, до самого финала», – сказал Иванович.