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    Фирмино: «Приход Клоппа в «Ливерпуль» дал мне толчок в развитии»

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино подчеркнул, что лучше чувствует себя на острие атаки. Бразилец заявил, что приход Юргена Клоппа на пост главного тренера команды поспособствовал его росту.

    «Думаю, я переживаю один из лучших этапов своей карьеры. Я очень полагаюсь на доверие, которое мне оказывают в клубе с самого начала. Приход Юргена Клоппа стал очень важным фактором для моего роста здесь. С тех пор, как он приехал сюда, он поменял мою позицию на поле, поставил меня в качестве форварда.

    Когда я играл в «Хоффейнхайме» под нападающими, мне нужно было время, чтобы приспособиться. Но чем больше я играю, чем больше тренируюсь, тем комфортнее я себя чувствую, действуя на месте форварда. И это здорово, как для меня, так и для команды», – сказал Фирмино.

    Источник: Tribalfootball

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    10.02.2018 17:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 10 февраля 2018, 18:02

      Фирмино красава уважаю его

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