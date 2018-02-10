Фирмино: «Приход Клоппа в «Ливерпуль» дал мне толчок в развитии»

Фирмино красава уважаю его
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино подчеркнул, что лучше чувствует себя на острие атаки. Бразилец заявил, что приход Юргена Клоппа на пост главного тренера команды поспособствовал его росту.
«Думаю, я переживаю один из лучших этапов своей карьеры. Я очень полагаюсь на доверие, которое мне оказывают в клубе с самого начала. Приход Юргена Клоппа стал очень важным фактором для моего роста здесь. С тех пор, как он приехал сюда, он поменял мою позицию на поле, поставил меня в качестве форварда.
Когда я играл в «Хоффейнхайме» под нападающими, мне нужно было время, чтобы приспособиться. Но чем больше я играю, чем больше тренируюсь, тем комфортнее я себя чувствую, действуя на месте форварда. И это здорово, как для меня, так и для команды», – сказал Фирмино.