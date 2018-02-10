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  • «Спартак» с 24-мя игроками и без Попова на борту вылетел на сочинский сбор

«Спартак» с 24-мя игроками и без Попова на борту вылетел на сочинский сбор

10 февраля 2018, 09:37
17

Московский «Спартак» утром отправился на сбор в Сочи, который продлится до 13 февраля. Массимо Каррера взял 24 футболиста.

«Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски.

Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов.

Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано», – сообщает пресс-служба красно-белых.

15 февраля «Спартак» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Попов Ивелин
Комментарии (17)
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rostik-100
1518247299
Молодцы, больше в России играть надо, и дешевле, и на родине.
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zigbert
1518247654
Нужно хорошо подготовится к матчу с Атлетико.Почему то нет никакой информации о готовности к игре на Открытие Арене.
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slavа0508
1518247974
Сочи конечно нужно использовать по полной,,,,не зря же там всё строили,,,,,и Фишт надо загружать матчами сборной и разными другими турнирами пока у нас везде в России как то зябковато
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Пестрый
1518248121
Вот и играли бы в Сочи! И стадион нормальный и болелы бы подтянулись, а в тушино даже если снег в округе уберут все равно будет и мороз и лед и спартаковские бразилы еще хуже испанцев будут мерзнуть!
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Lev Aleks
1518248200
максимум 2-3 место в чемпионате натренируют)
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OfaZavr
1518249190
Удачного сбора, качественной подготовки!
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ribavadim
1518251815
Полный вперёд!
Ответить
Полная Канистра
1518253684
скоро уж всё начнётся главное хорошо начать старт сезона и тогда нас не остановить Верим в вас ребята
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Тraumtanzеr
1518265239
Надо Рассказова наигрывать.
Ответить
Добрый Бобер
1518268701
У меня 14-го Днюха. Свечки на торте задую - загадаю чтоб "Атлетик" как "Севилью", дома.
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