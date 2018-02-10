«Спартак» с 24-мя игроками и без Попова на борту вылетел на сочинский сбор

Московский «Спартак» утром отправился на сбор в Сочи, который продлится до 13 февраля. Массимо Каррера взял 24 футболиста.

«Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски.

Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов.

Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано», – сообщает пресс-служба красно-белых.

15 февраля «Спартак» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика».