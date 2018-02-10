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    «Спартак» с 24-мя игроками и без Попова на борту вылетел на сочинский сбор

    Московский «Спартак» утром отправился на сбор в Сочи, который продлится до 13 февраля. Массимо Каррера взял 24 футболиста.

    «Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

    Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски.

    Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов.

    Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано», – сообщает пресс-служба красно-белых.

    15 февраля «Спартак» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика».

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.02.2018 09:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 февраля 2018, 16:18

      У меня 14-го Днюха. Свечки на торте задую - загадаю чтоб "Атлетик" как "Севилью", дома.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 10 февраля 2018, 15:36

      пока баски никакие.надо выносить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      лёха м 10 февраля 2018, 15:26

      удачных сборов.басков надо выносить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 февраля 2018, 15:20

      Надо Рассказова наигрывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      spamo77 10 февраля 2018, 13:38

      Еременко в фнл обкатывать отправили

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 12:08

      скоро уж всё начнётся главное хорошо начать старт сезона и тогда нас не остановить Верим в вас ребята

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 февраля 2018, 11:36

      Полный вперёд!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:53

      Удачного сбора, качественной подготовки!

      9
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 февраля 2018, 10:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      максимум 2-3 место в чемпионате натренируют)

      -4
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 10 февраля 2018, 10:35

      Вот и играли бы в Сочи! И стадион нормальный и болелы бы подтянулись, а в тушино даже если снег в округе уберут все равно будет и мороз и лед и спартаковские бразилы еще хуже испанцев будут мерзнуть!

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